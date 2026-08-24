El insulto de Javier Correa a Matías Zaldivia que descolocó al jugador de la U en el Superclásico

Javier Correa fue uno de los protagonistas del Superclásico 200 disputado el domingo en el Estadio Nacional. No solo por anotar el gol de la victoria de Colo Colo sobre la U, en el segundo tiempo. También estuvo involucrado en una de las polémicas que dejó el cruce entre los archirrivales, sobre todo con Matías Zaldivia.

Durante un encontrón, el exdelantero de Estudiantes de La Plata le dijo de todo al zaguero argentino nacionalizado chileno, a tal punto de enrostrarle su pasado colocolino. “Vendehumo, vendehumo, jugaste acá, puto”, le dijo Correa a Zaldivia tocando el escudo de Colo Colo en su camiseta. Finalmente, el árbitro Juan Lara separó a ambos para enfriar el conflicto.

Por cierto, esa no sería la única acción que se le cuestiona al 9 de los albos. Ya en la celebración del plantel en la cancha del Estadio Nacional, Correa se desató e hizo un gesto obsceno con la pelvis frente a la hinchada de la U que se ubicaba en el sector norte del recinto de Ñuñoa.

Las reacciones a la acción realizada por Javier Correa afloraron en la misma jornada. Igor Lichnovsky, quien redebutó con los azules, ingresando en el segundo tiempo, fue consultado en la zona mixta, declarando: “Créeme que si lo hubiésemos visto, lo habríamos sacado correteando para afuera”. Además, el exjugador del Fatih Karagümrük de Turquía advirtió: “Creo que los clásicos y todos los partidos se tienen que jugar dentro de los 90 minutos. No vi el video ni sé si lo habrá hecho, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes (clásicos) se ve”.

Esto también salpico hacia los comentaristas. Johnny Herrera, histórico del equipo del chuncho, comentó lo sucedido en su tribuna de TNT Sports, post Superclásico. “Acá no hay que tener una doble lectura. Acá claramente es una burla en contra de la barra. El punto es que ahora te mofas de esta forma y después andas llorando en pantalla”, dijo el exportero.

“Entonces, hay que tener un poquito más de equilibrio muchas veces porque, después de estas cosas, te pueden castigar y terminan pasando la cuenta cuando no estás en un buen momento”, agregó.