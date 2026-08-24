SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El insulto de Javier Correa a Matías Zaldivia que descolocó al jugador de la U en el Superclásico

    El delantero de Colo Colo fue protagonista del partido del domingo, no solo por anotar el gol del triunfo. En un encontró con el zaguero azul, le enrostró de manera poco elegante su pasado albo.

    Por 
    C. Tapia
    El insulto de Javier Correa a Matías Zaldivia que descolocó al jugador de la U en el Superclásico. Foto: Photosport

    Javier Correa fue uno de los protagonistas del Superclásico 200 disputado el domingo en el Estadio Nacional. No solo por anotar el gol de la victoria de Colo Colo sobre la U, en el segundo tiempo. También estuvo involucrado en una de las polémicas que dejó el cruce entre los archirrivales, sobre todo con Matías Zaldivia.

    Durante un encontrón, el exdelantero de Estudiantes de La Plata le dijo de todo al zaguero argentino nacionalizado chileno, a tal punto de enrostrarle su pasado colocolino. “Vendehumo, vendehumo, jugaste acá, puto”, le dijo Correa a Zaldivia tocando el escudo de Colo Colo en su camiseta. Finalmente, el árbitro Juan Lara separó a ambos para enfriar el conflicto.

    Por cierto, esa no sería la única acción que se le cuestiona al 9 de los albos. Ya en la celebración del plantel en la cancha del Estadio Nacional, Correa se desató e hizo un gesto obsceno con la pelvis frente a la hinchada de la U que se ubicaba en el sector norte del recinto de Ñuñoa.

    Las reacciones a la acción realizada por Javier Correa afloraron en la misma jornada. Igor Lichnovsky, quien redebutó con los azules, ingresando en el segundo tiempo, fue consultado en la zona mixta, declarando: “Créeme que si lo hubiésemos visto, lo habríamos sacado correteando para afuera”. Además, el exjugador del Fatih Karagümrük de Turquía advirtió: “Creo que los clásicos y todos los partidos se tienen que jugar dentro de los 90 minutos. No vi el video ni sé si lo habrá hecho, pero esas cosas se anotan, se guardan y en los siguientes (clásicos) se ve”.

    Esto también salpico hacia los comentaristas. Johnny Herrera, histórico del equipo del chuncho, comentó lo sucedido en su tribuna de TNT Sports, post Superclásico. “Acá no hay que tener una doble lectura. Acá claramente es una burla en contra de la barra. El punto es que ahora te mofas de esta forma y después andas llorando en pantalla”, dijo el exportero.

    “Entonces, hay que tener un poquito más de equilibrio muchas veces porque, después de estas cosas, te pueden castigar y terminan pasando la cuenta cuando no estás en un buen momento”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraSuperclásicoLa UColo ColoJavier CorreaMatías ZaldiviaIgor Lichnovsky

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    2.
    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    “Es un placer verlo jugar”: en Inglaterra aseguran que Manchester City sigue de cerca a Darío Osorio

    3.
    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    Compañero de Alexis Sánchez se rinde ante sus primeros partidos en el Montreal: “Es fantástico; entró y reorganizó todo”

    4.
    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    5.
    Colo Colo mira la estrella 35 y la U con la UC luchan por otro objetivo: las 10 fechas que marcarán la Liga de Primera

    Colo Colo mira la estrella 35 y la U con la UC luchan por otro objetivo: las 10 fechas que marcarán la Liga de Primera

    6.
    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    “No es penal, se lo regalaron; era un baile”: Vidal desclasifica diálogo con árbitro Lara y arremete contra Borghi

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Pavez defiende continuar con reforma constitucional de seguridad y que haya ”toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado"

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Aranceles: Chile expone sus argumentos ante representante de EE.UU. y gremios esperan señales concretas este martes

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich
    El Deportivo

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    La acusación que golpea al Deportes Temuco de Marcelo Salas: “Hay jugadores con 15 kilos arriba de su peso ideal”

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial
    Tecnología

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania
    Mundo

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Estados Unidos prepara la vuelta a Medio Oriente de parte de los diplomáticos evacuados por la guerra con Irán

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios