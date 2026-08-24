Cambio de hora: revisa la fecha exacta y dónde se deben modificar los relojes. Foto referencial de archivo

Quedan las últimas semanas bajo el actual horario de invierno, previo al siguiente cambio de hora programado para este 2026, donde se volverá a la configuración de verano.

La modificación se encuentra determinada a través del reciente Decreto 98, que rige los futuros cambios a aplicar en los próximos años.

Cuándo es el cambio de hora

El cambio de hora será el sábado 5 de septiembre , donde a las 23:59 se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez el cambio se realizará el sábado 5 de septiembre, desde las 22:00 a las 23:00 horas.

La modificación aplica a gran parte del territorio nacional, sin embargo, el horario de verano se mantiene de forma indefinida en Aysén y Magallanes, por lo que no se cambia la hora en dichas regiones.

En tanto, la próxima configuración estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2027, momento en que volverá al horario de invierno.

Cambio de hora: revisa la fecha exacta y dónde se deben modificar los relojes. Foto referencial de archivo

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.