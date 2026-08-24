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    CEO de AFP Capital: “Los fondos generacionales bien diseñados pueden lograr mejorar las pensiones” 

    Renzo Vercelli dijo en el programa Money Talks de La Tercera que considera que se ha dado un buen proceso de conversación con la Superintendencia de Pensiones respecto al borrador de la normativa del nuevo sistema.

    Por 
    Patricia San Juan
    20 Agosto 2026 Entrevista a Renzo Vercelli, gerente general de AFP Capiltal. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Tras un periodo de consulta pública en que las AFP enviaron una serie de comentarios, este 1 de septiembre la Superintendencia de Pensiones publicará el reglamento definitivo que establece la regulación de los fondos generacionales

    Se trata del mayor cambio al régimen de inversiones de las AFP desde su creación. Así los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de AFP donde los afiliados al sistema de pensiones tienen actualmente invertidos los recursos para su pensión, están con los días contados.

    El 1 de abril de 2027 este sistema, que fue creado en 2002, será reemplazado por diez fondos denominados generacionales, en los que los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento.

    Ad portas del inicio de dicho cambio el gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, se mostró optimista de que el nuevo sistema tenga resultados positivos, y de, que en caso de detectarse falencias, se puedan ir corrigiendo más adelante.

    “Estamos trabajando arduamente para que salga algo bueno y estamos muy expectantes de que el régimen realmente le permita a las personas poder aspirar a tener mejores pensiones y que haya valido la pena todo el cambio”, dijo Vercelli en entrevista con Money Talks de La Tercera.

    En este sentido sostuvo que “yo creo que los fondos generacionales bien diseñados pueden lograr mejorar las pensiones”.

    Al respecto precisó que debido a que el nuevo sistema no considera la posibilidad de cambio de fondo para los afiliados, ello implica que las AFP, al poder proyectar de mejor forma cuál va a ser el ahorro que van a administrar, podrán gestionar de mejor forma el riesgo.

    “Y lo que aspiramos todos es que con esta reforma y con fondos generacionales ojalá, sobre todo en etapas más tempranas, donde tienes muchos años para recuperarte en caso de volatilidad en el mercado, tú tengas la posibilidad de tomar más riesgo, ya sea a través de mayor inversión en acciones o mayor inversión en activos alternativos que en el largo plazo tienen una mayor rentabilidad”, afirmó.

    Respecto a las propuestas que AFP Çapital ha planteado al regulador sobre el borrador de la normativa de los fondos generacionales, que fue publicado el 3 de julio, el ejecutivo sostuvo que “creo que ha habido un buen proceso de conversación del borrador. Entendemos que el regulador se ha juntado no solamente con la AFP como gremio, individualmente, sino que con muchos otros actores de la industria y ha estado muy abierto a recibir comentarios, feedback, porque hay que pensar de que este es un cambio muy grande”.

    Añadió que “es el cambio más grande que ha tenido el sistema de pensiones desde que se creó a inicios de los 80. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que quede bien implementado”.

    En cuanto a los riesgos, dijo que si el régimen de inversión queda muy conservador, podría darse que no mejoren las pensiones. Precisó que “nosotros hicimos simulaciones para nuestra cartera de afiliados, que en promedio es una cartera que tiene cerca de 47 años, y con el borrador no mejora las pensiones. Y por eso nosotros hicimos algunos comentarios en cuanto a, ojo, la reducción del nivel de riesgo está siendo en una etapa muy temprana. Creemos que tiene que ser una etapa un poquito posterior”.

    Sobre libertad para diferenciarse entre cada AFP dentro de cada fondo dijo que espera que sea mayor, pero más que para competir, que sea desde el punto de vista del afiliado.

    “Nosotros lo que buscamos es que ojalá las administradoras tengamos esa flexibilidad para poder adecuar los portafolios acorde a los momentos que se están viviendo. Y no tengamos una camisa de fuerza que no nos dé esa flexibilidad. Todo en pos de poder gestionar de mejor forma los fondos y poder aspirar a mejor retorno”, indicó.

    Desempeño económico

    En otro tema consultado respecto a su visión sobre el momento actual de la economía en el país, el ejecutivo señaló que “espero que estemos tocando piso, yo sí veo un 2027 con más optimismo, hay que pensar que la megarreforma trae varios cambios, pero la mayoría no son de impacto inmediato, difícilmente vamos a ver algunos impactos en el 2026, a lo mejor hay algunos temas por el lado de la construcción, puede ser que es más inmediato, pero los principales cambios debieran venir en el 2027″.

    Al respecto sostuvo que “estamos optimistas por ese lado, pero en un aspecto también importante para las pensiones, donde yo no estoy tan optimista aún, es en el tema del empleo. Estamos con una tasa del desempleo del 9,4%, dejando fuera algunos meses de la pandemia, es la tasa más alta en los últimos 15 años y la verdad es que necesitamos crecimiento para que haya más empleo, mejores empleos y también todo este boom de la IA no favorece mucho la generación de empleo”.

    Precisó “al final la pensión depende de la cantidad de ahorro que tú tuviste y de tu proyección de vida. Y la cantidad de ahorro que tú tuviste depende de cuántas veces cotizaste y cuánto rentó esa cotización. Y obviamente el desempleo, impacta, genera lagunas de cotizaciones y eso afecta significativamente a la cantidad de dinero que uno puede tener al momento de pensionarse”.

    Vercelli destacó la importancia del ahorro previsional, señalando que con el actual sistema de multifondos, cerca del 70% del ahorro que tienen los afiliados al momento de su jubilación es producto de la rentabilidad generada por los fondos de pensiones.

    Más sobre:PensionesAFPAFP CapitalFondos generacionalesEjecutivos

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