Alertan por emanación de amoníaco desde frigorífico abandonado en Maipú: colegio cercano debió ser evacuado

Carabineros, Bomberos y personal municipal se encuentran trabajando este lunes en el sector de Américo Vespucio con Hugo Bravo en Maipú por una alerta de emanación de amoníaco desde un frigorífico abandonado .

Según detalló el mayor Luis Segura, comisario de la 29° Comisaría de La Farfana, primeramente personal municipal habría localizado la emanación de olor.

“A raíz de esto, el municipio denuncia a la Seremi, concurriendo el día de hoy personal fiscalizador, en donde proceden a ingresar y al sentir olor llaman a bomberos, los cuales de forma especializada con el instrumental que mantienen, detectan un nivel sobre lo normal de amoníaco”, explicó el mayor de Carabineros.

Aunque según detalló, las unidades registradas no estarían en niveles altos, se procedió de manera preventiva con la evacuación de la totalidad de los alumnos del colegio Alicante, el que se encontraba cercano al lugar afectado.

Por el momento no se habrían registrado personas lesionadas o afectadas por la emanación de gases .

Por otro lado, desde Transporte Informa detallaron una serie de cortes de tránsito debido al trabajo de bomberos. En particular se cerró la salida 22 de la avenida Vespucio Norte hacia El Descanso debido a los trabajos.