Colegio de Profesores publica carta con la explicación de ministra Ximena Lincolao por sus dichos: “Me expresé mal”

El Colegio de Profesores dio a conocer este lunes una carta dirigida al presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, firmada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, a propósito de los dichos de la autoridad de gobierno en el podcast Cómo te lo explico transmitido por La Tercera.

Esto, frente al revuelo por la opinión de la secretaria de Estado en el espacio emitido la semana pasada respecto al avance de la Inteligencia Artificial.

“Los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente”, manifestó Lincolao en el programa, mencionando conceptos que, según su carta, habría usado en forma errónea para describir otros roles.

La ministra se comunicó telefónicamente con la dirigencia del profesorado para tratar el tema y les hizo llegar la carta que el gremio difundió en sus redes sociales.

“Deseo reiterar mis disculpas por las palabras que utilicé al referirme a las oportunidades profesionales de los profesores frente a la transformación que está generando la inteligencia artificial. Me expresé mal y entiendo que mis palabras pudieron transmitir una desvalorización de la profesión docente. Eso no representa lo que pienso, y pido sinceramente disculpas por ello”, indicó Lincolao en el texto.

Recalcando que ella misma es profesora y que proviene de una familia de docentes, la ministra señaló que lo que ella quiso “expresar es que, en la era de la Inteligencia Artificial, las habilidades que poseen los profesores son cada vez más reconocidas y valoradas: el pensamiento crítico, la comunicación, la empatía y la capacidad de explicar ideas complejas, enseñar y facilitar procesos de aprendizaje y adaptación”.

En esa línea, planteó que por estas capacidades, se puede observar “que profesionales de la educación que desean explorar otras trayectorias profesionales, o que se encuentran buscando nuevas oportunidades laborales, cuentan con habilidades altamente transferibles a nuevos roles dentro de la industria tecnológica, entre ellos Customer Success Manager y Enterprise Software Sales, funciones profesionales especializadas y altamente valoradas”.

“Mi error fue traducir estos conceptos como servicio al cliente y vendedor, sin considerar que en Chile dichos términos suelen asociarse a funciones distintas y no reflejan adecuadamente el carácter profesional y especializado de los roles a los que me estaba refiriendo”, aseguró.

Lincolao se formó inicialmente en la U. de La Serena como licenciada en Castellano y Filosofía y luego continuó su carrera académica en EE.UU., donde obtuvo un doctorado en Administración y Política en la U. George Washington.

En abril, una frase en entrevista en radio Infinita también le abrió un flanco comunicacional. “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”, dijo entonces.

En esta oportunidad, aclaró que su intención “fue destacar el valor y la versatilidad de las habilidades de los profesores, nunca reducir ni menospreciar la profesión docente”.

“Sin embargo, reconozco que las palabras que escogí transmitieron una idea distinta y lamento sinceramente ese error”, sostuvo.