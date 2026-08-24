SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Colegio de Profesores publica carta con la explicación de ministra Ximena Lincolao por sus dichos: “Me expresé mal”

    "Entiendo que mis palabras pudieron transmitir una desvalorización de la profesión docente. Eso no representa lo que pienso, y pido sinceramente disculpas por ello", manifestó la secretaria de Estado.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Andres Perez

    El Colegio de Profesores dio a conocer este lunes una carta dirigida al presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, firmada por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, a propósito de los dichos de la autoridad de gobierno en el podcast Cómo te lo explico transmitido por La Tercera.

    Esto, frente al revuelo por la opinión de la secretaria de Estado en el espacio emitido la semana pasada respecto al avance de la Inteligencia Artificial.

    “Los profesores también tienen mucha oportunidad de convertirse en vendedores o servicio al cliente”, manifestó Lincolao en el programa, mencionando conceptos que, según su carta, habría usado en forma errónea para describir otros roles.

    La ministra se comunicó telefónicamente con la dirigencia del profesorado para tratar el tema y les hizo llegar la carta que el gremio difundió en sus redes sociales.

    “Deseo reiterar mis disculpas por las palabras que utilicé al referirme a las oportunidades profesionales de los profesores frente a la transformación que está generando la inteligencia artificial. Me expresé mal y entiendo que mis palabras pudieron transmitir una desvalorización de la profesión docente. Eso no representa lo que pienso, y pido sinceramente disculpas por ello”, indicó Lincolao en el texto.

    Recalcando que ella misma es profesora y que proviene de una familia de docentes, la ministra señaló que lo que ella quiso “expresar es que, en la era de la Inteligencia Artificial, las habilidades que poseen los profesores son cada vez más reconocidas y valoradas: el pensamiento crítico, la comunicación, la empatía y la capacidad de explicar ideas complejas, enseñar y facilitar procesos de aprendizaje y adaptación”.

    En esa línea, planteó que por estas capacidades, se puede observar “que profesionales de la educación que desean explorar otras trayectorias profesionales, o que se encuentran buscando nuevas oportunidades laborales, cuentan con habilidades altamente transferibles a nuevos roles dentro de la industria tecnológica, entre ellos Customer Success Manager y Enterprise Software Sales, funciones profesionales especializadas y altamente valoradas”.

    “Mi error fue traducir estos conceptos como servicio al cliente y vendedor, sin considerar que en Chile dichos términos suelen asociarse a funciones distintas y no reflejan adecuadamente el carácter profesional y especializado de los roles a los que me estaba refiriendo”, aseguró.

    Lincolao se formó inicialmente en la U. de La Serena como licenciada en Castellano y Filosofía y luego continuó su carrera académica en EE.UU., donde obtuvo un doctorado en Administración y Política en la U. George Washington.

    En abril, una frase en entrevista en radio Infinita también le abrió un flanco comunicacional. “Uno de los mejores regalos que tuve fue haber sido pobre”, dijo entonces.

    En esta oportunidad, aclaró que su intención “fue destacar el valor y la versatilidad de las habilidades de los profesores, nunca reducir ni menospreciar la profesión docente”.

    “Sin embargo, reconozco que las palabras que escogí transmitieron una idea distinta y lamento sinceramente ese error”, sostuvo.

    Más sobre:Ximena LincolaoColegio de ProfesoresIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU y apunta a revisar sus “posibilidades”

    Macron y príncipe de Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

    PriceSmart proyecta invertir US$100 millones en llegada a Chile y confía en su propuesta de compras por membresía

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Gremios de servicios básicos rechazan decisión del TC por norma de reconexión: “Es imposible de cumplir”

    “Los fallos se acatan”: Pavez por rechazo del TC a requerimiento del gobierno en contra de norma de servicios básicos

    Lo más leído

    1.
    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    2.
    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    Amplían detención de funcionario del Poder Judicial acusado de entregar información a organizaciones criminales

    3.
    Tras diez años cerrado: alistan renovación del puente Los Carros que conecta Santiago y Recoleta

    Tras diez años cerrado: alistan renovación del puente Los Carros que conecta Santiago y Recoleta

    4.
    Corte ordena al MOP entregar información solicitada por transparencia sobre pavimentación en aeropuerto de Santiago

    Corte ordena al MOP entregar información solicitada por transparencia sobre pavimentación en aeropuerto de Santiago

    5.
    ¿Por qué 2040? Las dudas sobre cómo fijó el Mineduc el lejano horizonte para completar traspaso de colegios a los SLEP

    ¿Por qué 2040? Las dudas sobre cómo fijó el Mineduc el lejano horizonte para completar traspaso de colegios a los SLEP

    6.
    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    Reinstalación de la estatua del general Baquedano entra en su etapa final con la intervención del plinto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Detienen a tres personas tras incautación de 352 kilos de cannabis en acoplado de camión en el paso fronterizo Ollagüe
    Chile

    Detienen a tres personas tras incautación de 352 kilos de cannabis en acoplado de camión en el paso fronterizo Ollagüe

    Sheinbaum destaca a Bachelet en medio de complejo momento de su cruzada a la ONU y apunta a revisar sus “posibilidades”

    Últimos días para postular a la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar el trámite?

    Macron y príncipe de Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball
    Negocios

    Macron y príncipe de Arabia Saudita acuerdan parques temáticos por US$ 7.000 millones en Francia inspirados en Dragon Ball

    PriceSmart proyecta invertir US$100 millones en llegada a Chile y confía en su propuesta de compras por membresía

    Gremios de servicios básicos rechazan decisión del TC por norma de reconexión: “Es imposible de cumplir”

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Valencia en LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Valencia en LaLiga

    Hasta tres fechas de castigo: la U denuncia a Javier Correa tras sus gestos obscenos en el Superclásico

    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis
    Cultura y entretención

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes
    Mundo

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios