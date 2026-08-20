SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Cómo te lo explico | Kast, ¿gobierno iliberal?

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan la reforma constitucional de seguridad del gobierno del Presidente Kast. Y los dichos del Mandatario tomando distancia con las administraciones iliberales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La abogada constitucionalista Verónica Undurraga profundiza en los alcances del proyecto de ley y advierte los riesgos. La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en tanto, aborda la polémica por los cambios en el criterio del Fondecyt. Acusa que universidades critican porque tienen intereses económicos y que decisión no responde a ninguna ideología.

    Además, acusa racismo.

    Más sobre:VideopodcastCómo te lo explicoPolíticaXimena LincolaoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”

    “No hablemos tonteras”: el duro comentario de Schalper (RN) por idea de llamar a plebiscito ante eventual rechazo de reforma de seguridad

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    De Talca a Varsovia: los focos de la política penitenciaria

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Servicios

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 20 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves
    Chile

    Las 6 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Valencia destaca Registro de Organizaciones Criminales propuesto en la reforma de seguridad y evita ahondar en “la técnica legislativa”

    Senador Araya (PPD): “El presidente Kast está siendo mal asesorado en temas de seguridad”

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global
    Negocios

    El dólar recupera gran parte de lo que retrocedió este miércoles y el Ipsa cae en línea del pesimismo global

    Pampa Investments de la familia Ponce ingresará al Ipsa

    Fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande es condenado a cadena perpetua

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)
    Tendencias

    Primero calor, después lluvia: el cambiante pronóstico que le espera a Santiago (y cuándo vuelven las precipitaciones)

    Cuáles fueron los 10 emojis más utilizados en 2025, según Google

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”
    El Deportivo

    La emoción de Hernan Caputto tras la eliminación de Coquimbo en la Libertadores: “He visto gente sufrir; morimos de pie”

    Pellegrini descarta acuerdos para asumir el mando de la Roja: “No tengo firmado nada; no tengo compromiso con nadie”

    Por el podio y con la incertidumbre de su futuro: Joaquín Niemann cierra la temporada del LIV en Indianápolis

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC
    Tecnología

    Call of Duty: Modern Warfare 4 revela detalles de su inminente Beta y sus requisitos para PC

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    El grupo chileno Astro vuelve a diez años de su separación con show en el Teatro Coliseo

    Moria: cómo la serie de Moria Casán de Netflix se convirtió en la más excesiva del momento

    La carrera por el Premio Nacional de Historia 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles
    Mundo

    Trump pretende abrir los bosques nacionales de EE.UU. a la construcción de carreteras, perforación y tala de árboles

    Rusia señala a Reino Unido como el mayor impulsor europeo del apoyo a Ucrania frente al “cansancio” de otros

    China insiste ante Corea del Sur en que Estados Unidos abandone su “política hostil” hacia Pyongyang

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal
    Paula

    Chile cocina por Chile: Restaurantes del país se unen en ayuda de los damnificados por el temporal

    El Parque Tricao a través del lente de Josefina Rodríguez

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive