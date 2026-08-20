Cómo te lo explico | Kast, ¿gobierno iliberal?
En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena analizan la reforma constitucional de seguridad del gobierno del Presidente Kast. Y los dichos del Mandatario tomando distancia con las administraciones iliberales.
La abogada constitucionalista Verónica Undurraga profundiza en los alcances del proyecto de ley y advierte los riesgos. La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en tanto, aborda la polémica por los cambios en el criterio del Fondecyt. Acusa que universidades critican porque tienen intereses económicos y que decisión no responde a ninguna ideología.
Además, acusa racismo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.