Audiencia de preparación de juicio oral contra Daniel Jadue por caso Farmacias se posterga hasta octubre

La audiencia de preparación de juicio oral en la causa contra Daniel Jadue por las operaciones de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Archifarp), que estaba prevista para este lunes, se postergó para el 29 de octubre.

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte está solicitando más de 18 años de cárcel para el exalcalde de Recoleta en el llamado caso Farmacias.

La audiencia de este lunes quedó sin efecto, dado que una de las defensas pidió una nueva fecha para su realización.

Desde febrero el exalcalde, desafiliado del Partido Comunista (PC) por su situación procesal, cumple arresto domiciliario nocturno, a la espera del juicio.

Antes, completó casi tres meses de prisión preventiva en Capitán Yáber y estuvo cerca de un año y medio cumpliendo arresto total en su hogar.

Según la Fiscalía Centro Norte, entre 2020 y 2022, en calidad de presidente de la Achifarp, Jadue habría realizado una serie de actuaciones que provocaron un aumento del pasivo, morosidad y falta de liquidez de la entidad.

Se le acusa por fraude al Fisco reiterado, además de estafa, cohecho y un delito concursal.