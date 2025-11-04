Nuevo castigo para Daniel Jadue: ya no es militante del Partido Comunista tras ser formalizado

Esta tarde La Tercera dio a conocer que Daniel Jadue fue removido de la comisión política del Partido Comunista (PC) por estar inhabilitado para ejercer el derecho a sufragio. Esto a raíz de que él fue formalizado por delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares y está sujeto a arresto domiciliario.

Sin embargo, la sanción aplicada a Jadue es más severa. Desde el Servicio Electoral (Servel) explicaron a este medio que “el artículo 18 de la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, establece que ‘para afiliarse a un partido político se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio o extranjero avecindado en Chile por más de cinco años".

En ese sentido, agregan, “una de las consecuencias de la inhabilitación del derecho a sufragio en el registro electoral es la eliminación automática del registro de afiliados a los partidos políticos, si es que la persona tuviere afiliación vigente”.

Eso implica que, en la práctica, Jadue ya no es militante del PC, colectividad a la que se integró en 1993 y que lo llevó a la alcaldía de Recoleta y a ser candidato a La Moneda en 2021.

Desde el Servel también aclararon que “es un derecho exclusivo de los afiliados a un partido político participar de las distintas instancias del mismo, como postularse en los procesos internos de elección de dirigentes dispuesto en la ley y en los estatutos, así como el de ser nombrado en cualquier comisión al interior del mismo”.

Junto con eso, explicaron que “el Servicio Electoral verifica mensualmente el cumplimiento de los requisitos legales de quienes figuran en el registro especial de directivas centrales, procediendo de oficio a su eliminación en caso de que alguno de ellos no cumpla con dichos requisitos”.

Eso es lo que pasó con Jadue el 17 de octubre, cuando el organismo hizo pública su remoción de la comisión política del PC.