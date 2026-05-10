Test Descifra-Gabinete de Kast: Quiroz se consolida como el ministro más poderoso

Titular de Hacienda, el factótum, y ministros políticos en segundo plano

A diferencia de lo que ha ocurrido históricamente, ninguno de los tres ministros de La Moneda -Claudio Alvarado (Interior), José García Ruminot (Segpres) y Mara Sedini (Segegob)- son considerados los más influyentes del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

Ejemplos anteriores sobran. Edgardo Boeninger, el Segpres de Patricio Aylwin, fue conocido como el gran “arquitecto” de la transición; el titular de Interior de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, fue apodado el “panzer”; Andrés Chadwick, el “hombre fuerte” de Sebastián Piñera -en su primer gobierno y al inicio de su segundo mandato- y la influencia de la vocera Camila Vallejo en la administración anterior de Gabriel Boric era indiscutible.

En estos casi dos meses de gobierno, en que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional se ha tomado la agenda política, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es -según el 47% de los encuestados- la figura con mayor poder del gabinete.

Esta es una de las principales conclusiones que arrojó el segundo Test Descifra-Gabinete de Kast, que mide mensualmente la efectividad comunicacional de los 25 secretarios de Estado y la percepción sobre sus capacidades para gestionar sus tareas, el cual publica La Tercera.

“Desde la instalación del gobierno, el tema económico se ha tomado la agenda y Quiroz ha sido el vocero inapelable en esa materia”, señala Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra. “Ha conjugado varios atributos: una alta presencia mediática, un liderazgo absoluto en el tema al interior del gobierno y una inapelable delegación de facultades del presidente en él”, agrega.

Pese a ser reconocido indiscutidamente por la gente como el factótum de Kast y a tener un 55% de control de su agenda, la percepción sobre la capacidad del economista para llevar adelante sus tareas cae del 42% al 38%, mientras quienes piensan que no las tiene aumentan de 47% a 56%.

Y sólo uno de cada cuatro encuestados considera que en estos primeros 60 días se ha avanzado en la reducción del desempleo que Kast prometió en su campaña.

Más abajo en la lista de los poderosos aparece el titular de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con un 19%, seguido de Alvarado, con sólo un 11%.

En la otra parte del test, que mide la efectividad comunicacional de los ministros, el jefe de gabinete de Kast -quien históricamente ha preferido sus habilidades negociadoras por sobre su presencia en los medios- cae al séptimo escalón (-17,0%), con 691 menciones y un 34,4% del control de su agenda. Ello, un ministro del Interior sin el poder político y mediático que ostentaron sus antecesores en Palacio.

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo. Su vehemencia y lenguaje sin medias tintas es valorado por los encuestados. Sin embargo, ya recibió un llamado de atención de Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Poduje, único con evaluación positiva sostenida

En el estudio anterior, Poduje obtuvo una percepción positiva neta respecto de sus capacidades para enfrentar sus desafíos, junto con un alto control de la agenda. Un mes después, el arquitecto -cuyo polémico estilo directo y antagónico esta semana le valió un llamado de atención del propio mandatario- es el único miembro del gabinete que mantiene una valoración sostenida y favorable.

Un 55% de los encuestados estima que el urbanista posee las competencias requeridas para afrontar sus mayores retos. Entre ellos, la reconstrucción posincendios (43%), la erradicación de campamentos (41%) y la reactivación del mercado inmobiliario (35%).

“No creo que sea la mera polémica lo que lo levante, ya que la ministra peor evaluada (Sedini) también ha estado envuelta en ella. Al contrario, su mayor frontalidad ha sido percibida como “actitud” o “convicción” a nivel de opinión pública. A ello le ha sumado un constante despliegue en terreno”, explica Feres.

Un gabinete con bajo control de agenda

Los volúmenes de contenidos en la prensa e interacciones en plataformas digitales de los 10 ministros más populares son similares al mes anterior, pasando de 20 millones a 19 millones.

Sin embargo, el control de sus agendas sufre una caída generalizada respecto de la medición anterior.

De la decena de ministros analizados, sólo dos -Quiroz y García Ruminot- dominan su agenda. Es decir, el 50% y 55%, respectivamente, de su presencia en los medios está relacionada con los temas propios de sus carteras.

La mayoría de las apariciones de los ocho restantes está marcada por polémicas no deseadas que los han sacado de sus caminos correspondientes.

Por ejemplo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, sufre una caída relevante en el control de su agenda (-28,5%), que se explica por contenidos asociados a los insultos que recibió el 16 de abril en una actividad en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Esto confirma que este tipo de episodios aumentan significativamente el volumen por una parte, a la vez que generan un impacto en el indicador de control.

Sedini y Steinert, cartas débiles

Tres de los cinco ministros medidos en abril pierden respaldo ciudadano, siendo Sedini y su par de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, los casos más críticos.

La vocera de La Moneda es la ministra con mayor exposición en la prensa y presencia en el ecosistema digital, con un volumen de conversación de casi cuatro millones y medio de comentarios e interacciones de usuarios.

Sin embargo, sólo un 28,8% de ellas están relacionadas con el contenido de la agenda del gobierno. El resto son polémicas y críticas a su desempeño por parte de sus detractores; un pantano del cual no ha podido salir.

A su vez, su desempeño es el peor evaluado de los ministros consultados en la encuesta. Un 72% considera que la periodista no cuenta con las capacidades necesarias para un cargo de gran visibilidad y manejo político, como es la vocería. Y sólo un 22% reconoce a Sedini avances en comunicación, credibilidad y contención de crisis.

Feres explica que Sedini es la contracara de Quiroz y Poduje: “Ella está mal evaluada, pero, a su vez, es percibida con cero poder simbólico y muy bajo manejo de sus áreas sectoriales y percepción de incidencia”.

“Lo más grave -sentencia Feres- es que en el propio gobierno parecen haber prescindido de ella”.

En menor medida, Steinert también se encuentra con números en rojo.

Pese a que la prensa ha resaltado un nuevo aire de la exfiscal, marcado por cifras favorables en seguridad y una ofensiva en terreno -y en medios- para dar a conocer avances y nuevas medidas, la abogada experimenta la segunda caída más pronunciada.

Sólo un 21% de los consultados por Descifra percibe avances en la reducción de homicidios y un 16% observa adelantos concretos en la construcción de cárceles de máxima seguridad; ambas promesas centrales del candidato del Partido Republicano en su campaña presidencial.

Feres explica que Steinert resiente los efectos de sus propios errores, al igual que Sedini y Quiroz, pero, a diferencia de ellos dos, a ella la mano del fuego amigo le ha tocado bastante más pesada.

Su ausencia el 14 de abril en una sesión clave del Senado para tratar el proyecto de modernización de Carabineros fue ampliamente viralizada. El senador oficialista Rodolfo Carter calificó el hecho como “impresentable”. “Se nos cae todo el relato”, añadió.

Hay que considerar -agrega el analista- que ella lidera un área donde el gobierno entrante había generado la mayor cantidad de expectativas durante la campaña y en la que, como contrapartida, no ha habido mucho que mostrar.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, estuvo esta semana en Silicon Valley, abordando el tema de los minerales críticos y el rol de la inteligencia artificial en temas de crecimiento económico y seguridad.

Entran y salen

Debuta en el ranking, ubicándose en el segundo lugar con un volumen de conversación de 4.380.391 menciones, la ministra de Ciencia y Tecnología, Ximena Lincolao. El problema es que sólo un 5,6% de ellos fue por temas propios de su agenda. Ello, a raíz de la violenta agresión que sufrió el 8 de abril durante una visita a la Universidad Austral, en Valdivia.

En las últimas semanas, la profesora y emprendedora tecnológica chileno-estadounidense no ha vuelto a referirse a este incidente, centrándose en su agenda ministerial -esta semana estuvo en Silicon Valley, abordando el tema de los minerales críticos y el rol de la inteligencia artificial-.

Sin embargo, el curso judicial de la causa ha mantenido vivo el tema en los medios y hay tres estudiantes de esta casa de estudios formalizados. El viernes, el Ejecutivo sufrió un revés, luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia emitiera un fallo unánime donde señala que Steinert no tiene facultades para invocar la Ley de Seguridad del Estado en el caso de la agresión a Lincolao.

También entran al ranking los ministros de Economía y Minería, Daniel Mas (Indep.), y de la Segpres, José García Ruminot (RN), con buenos promedios entre presencia y control de sus temas.

A su vez, salen del ranking, los titulares de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange; Mujer y Género, Judith Marín y Educación, María Paz Arzola, que en la medición anterior atravesaban por polémicas puntuales -alza de bencinas y petróleo; despido de una funcionaria con un cáncer avanzado y el brutal asesinato de una inspectora al interior de un liceo en Calama, por parte de un estudiante de cuarto medio, respectivamente).

Se mantiene en el top ten, y sin variaciones en el manejo de su agenda, la ministra del Deporte, Natalia Ducó.