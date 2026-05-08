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    “Pasamos los antecedentes al TS para que adopte las medidas que correspondan”: RN aborda investigación contra Camila Flores por fraude al fisco

    La secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, sostuvo que espera que la justicia actúe con "celeridad y rigurosidad" frente a la indagatoria.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    La diputada Camila Flores (RN) visitó en la cárcel al excapitán Maturana. Foto: Aton

    Este viernes, desde Renovación Nacional (RN) confirmaron que la senadora Camila Flores fue pasada al Tribunal Supremo (TS) de la tienda, debido a la investigación por el eventual delito de fraude al fisco que se lleva adelante en contra de la parlamentaria.

    Esta jornada se conoció la decisión de la directiva encabezada por la también senadora Andrea Balladares y la exsubsecretaria Katherine Martorell.

    La medida interna de RN se da justo luego de que personal del OS-9 de Carabineros llegara este miércoles hasta la oficina de la parlamentaria en el Congreso Nacional, para efectuar distintas diligencias dentro de la investigación que mantiene carácter de reservada por la Fiscalía Regional de Valparaíso.

    En esa línea, la secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, confirmó la medida interna del partido.

    “Nosotros hemos entregado todos los antecedentes al Tribunal Supremo para que adopte las medidas que correspondan de acuerdo a nuestros estatutos”, afirmó Martorell.

    Con todo, agregó que “desde Renovación Nacional esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad posible en el esclarecimiento de los hechos".

    Más sobre:Renovación NacionalCamila FloresTribunal SupremoFiscalía de ValparaísoFraude al fisco

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