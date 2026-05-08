Preocupación en Quillota: jugador de San Luis es internado tras desvanecerse en una actividad con hinchas

Durante la noche del jueves, generó preocupación en el ambiente futbolístico nacional lo sucedido con Gonzalo Bustos, jugador de San Luis de Quillota, quien se desvaneció y sufrió convulsiones mientras participaba en una actividad social junto al cuadro de la Región de Valparaíso.

Según dio a conocer el diario El Observador, el mediocampista de 25 años se encontraba compartiendo con la hinchada oficial de los Canarios en una reunión que se realiza semanalmente los días jueves en la sede del club (en calle San Martín). Además estaban invitados sus compañeros Mateo Guerra, Fabián González, Sebastián Parada y Martín Carreño. Sin embargo, en un momento se descompuso repentinamente.

Cuando la actividad estaba finalizando y Bustos se sacaba fotos con algunos hinchas, cayó al suelo desmayado y fue atendido por algunos de sus compañeros de equipo que también estaban presentes. Luego, al intentar volver a ponerse de pie, nuevamente se desvaneció, según relata El Observador. Debido a ello, el presidente de San Luis, Eduardo Rey, decidió llamar a una ambulancia. Luego se haría presente en la sede el gerente deportivo Paulo Vergnano.

El jugador fue trasladado a la Unidad de Emergencia del Hospital Biprovincial, para posteriormente quedar internado en el mismo recinto. Incluso, debió recibir una transfusión de sangre y ser sometido a una serie de exámenes para determinar el origen del problema.

Durante este viernes, San Luis se pronunció mediante sus canales oficiales. “Este jueves, el jugador (Gonzalo Bustos) sufrió una descompensación en medio de una actividad social desarrollada en la sede de nuestro club, tras lo cual fue atendido por personal de salud y trasladado al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde a esta hora se mantiene hospitalizado”, indicó la institución. “Durante la jornada, se realizarán los exámenes correspondientes en el mencionado recinto para determinar las causas de la afección de salud”, amplió.

Esto sucede en la previa de la visita del equipo de Humberto Suazo al Norte Grande, porque este domingo enfrentan a Deportes Antofagasta, por la undécima jornada de la Liga de Ascenso. Los Canarios se ubican en la décima posición del torneo de la B, con 13 puntos.