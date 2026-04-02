San Luis de Quillota pierde a su gran leyenda: fallece Víctor Pititore Cabrera

Quillota está de duelo. La mañana de este jueves amaneció con la tristeza por la partida de uno de sus más grandes ídolos: Víctor Pititore Cabrera, quien falleció a los 68 años.

La noticia causó conmoción en la comunidad, pues el exdelantero perdió la vida sorpresivamente. De acuerdo a información proporcionada por el diario El Observador, su fallecimiento se constató luego de que no se presentara a su trabajo como monitor deportivo en la municipalidad quillotana.

El exfutbolista se había ausentado de sus funciones durante varios días, lo que causó preocupación. Al ser visitado en su domicilio fue encontrado sin vida.

Nacido en Quillota, el 9 de noviembre de 1957, rápidamente se convirtió en un referente de San Luis, donde se convirtió en su máximo referente a punta de goles. De hecho, fue el máximo artillero de la Segunda División con los canarios, hazaña que repitió en la máxima categoría y luego hizo lo propio con los colores de Regional Atacama.

En su trayectoria, figuran las camisetas de Everton, Colo Colo, Deportes Concepción, Deportes La Serena, Unión La Calera y Quintero Unido.

Con los canarios dejó huella, pues se convirtió en su goleador histórico, con 123 tantos. Además, su carisma lo elevó a la condición de personaje entrañable. En 2020, recibió como homenaje del club la denominación de la antigua Tribuna Pinto del estadio Lucio Fariña con el nombre de Víctor Hugo Cabrera.

Pititore Cabrera fue uno de los que popularizó las celebraciones acrobáticas en el fútbol nacional, con una pintoresca doble voltereta, que es recordada hasta el día de hoy.