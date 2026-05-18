Colmed critica indicación migratoria y advierte que recorte al presupuesto en Salud “se va a sentir en toda la red”

Anamaría Arriagada, presidenta del Colegio Médico (Colmed), abordó esta jornada la polémica generada por la indicación presentada por el Ejecutivos al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas de migrantes.

La propuesta establece que órganos del Estado, instituciones previsionales, de salud y establecimientos educacionales, entre otros, deberán entregar antecedentes requeridos por la autoridad migratoria respecto de extranjeros que sean parte de procedimientos migratorios en tramitación.

Consultada al respecto en conversación con Radio Duna, y sobre los dichos del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien defendió la medida, asegurando que no implica “reportar” a extranjeros irregulares, Arriagada, expresó que “hay que analizar con cuidado cómo se va a materializar esto en la discusión legislativa”.

“Es muy importante el rol del Ejecutivo, no sólo en declarar, sino también en materializarlo con el retiro de indicaciones o con incluso la revisión o el retiro del proyecto”, señaló.

Esto, sostuvo, porque mientras exista alguna duda para una persona migrante que está en una situación irregula, "esa persona no va a acudir probablemente a acciones preventivas o no va a acudir cuando está enfermo hasta que en realidad la situación no dé para más".

Esto, sostuvo, con las consecuencias no solo para la salud de esa persona, ya que gran parte de las políticas que se hacen en atención primaria, en educación, promoción, prevención y vacunación, están destinadas también a proteger al resto de la población.

En esta línea, y consultada sobre si estarían en condiciones de entregar antecedentes personales de los pacientes, la presidenta del Colmed afirmó que no, ya que “el giro de nuestro quehacer es otro”.

“Además, usted está cambiando absolutamente el foco de lo que son los servicios de salud, que no son servicios ligados a extranjería, a la cancillería, a ningún programa de ese tipo de fiscalización”, sostuvo. “Nosotros tenemos una función principal en los servicios de salud, en las unidades de emergencia, de atender a la población”.

Junto con esto, la presidenta del gremio también apuntó a que siempre se han vinculado permanentemente con la población migrante desde la salud, por tanto, “ pedirnos hoy día que hagamos algo que es radicalmente opuesto, y que incluso va en contra de principios éticos muy profundos de la salud, desde el Juramento Hipocrático en adelante, es algo completamente antinatural a lo que es la atención sanitaria”.

Por otra parte, y frente a los recortes instruidos a los ministerios desde Hacienda, y en donde en el caso de Salud será del 2.5%, Arriagada expresó que esto “se va a sentir en toda la red”.

“Hay que pensar que la atención primaria, en la discusión presupuestaria de fines del año pasado no aumentó el per cápita y tampoco avanzó la atención primaria universal, entonces que recorte encima de eso 18 mil millones es producir como un daño aún mayor”, sostuvo.

La atención primaria, además, indicó, “es como muy susceptible al recorte de recursos” ya que “tiene una acción que se multiplica a muchas personas”.

Por ejemplo, sostuvo, si no se reemplaza a la persona que está a cargo de la educación y la promoción, o a las que están a cargo de la vacunión, “no es una sola persona la que se afecta, porque son actividades muy comunitarias”.

Asimismo, añadió, los recortes también están yendo al financiamiento del día a día de los hospitales, a las prestaciones institucionales.