Municipalidad de La Florida inicia entrega de vales de gas para hogares y anticipa fiscalización por mal uso

La Municipalidad de La Florida arrancó con la primera etapa de entrega de tickets de gas para apoyar a familias de la comuna ante el alza de combustibles.

A casi un mes del inicio del invierno, durante este 16 de mayo comenzó el reparto masivo de los vales para miles de familias de la comuna encabezada por el alcalde Daniel Reyes. La distribución de los tickets contempla dos entregas para este 2026, con la primera de ellas en mayo y la segunda durante junio.

“Con recursos 100% municipales, vamos a poder llegar y tener una cobertura cercana al 90% de las personas que cuenten con su registro social de hogares con dos tickets de gas. Esperamos que este beneficio social signifique una ayuda importante para los bolsillos de los vecinos y vecinas de la comuna, de manera tal que puedan sortear no solo las dificultades propias de la crisis económica que estamos sufriendo, sino también las dificultades propias del invierno”, afirmó el jefe comunal.

Reyes hizo ahínco en la relevancia de la claridad en torno a los requisitos, el monto y los plazos de los beneficios sociales. “Siempre cuando llega una ayuda social a los vecinos es bienvenida. En este caso en particular, este fue un anuncio que se notificó ya hace un par de meses y a la fecha no teníamos claridad respecto a la forma en cómo se iba a ejecutar. En algún minuto se exploró la posibilidad de hacerlo a través de los municipios. Nosotros colaboramos en eso, poniendo a disposición particularmente la experiencia que habíamos podido levantar desde la Municipalidad de la Florida, pero en este caso el Gobierno tomó una decisión distinta, que es a través de una transferencia electrónica al bolsillo electrónico asociado a la cuenta Rut de las personas”, explicó.

Asimismo, el edil recalcó que “no tiene mucho sentido que esta ayuda llegue en el mes de agosto o en el mes de septiembre. La oportunidad en la cual se genera este beneficio social es absolutamente relevante. En el caso de la Florida, por suerte los vecinos cuentan con este beneficio que estamos entregando a nivel municipal, pero en el resto de Chile es importante que los vecinos tengan claridad absoluta del momento en el cual se va a entregar este beneficio que fue anunciado ya hace casi dos meses por parte del Gobierno”.

¿Quiénes pueden acceder a estos tickets?

De acuerdo con el Municipio, ante la necesidad de resguardar los recursos públicos, considerando el actual panorama económico, se definieron requisitos más específicos este año para acceder al beneficio.

Los hogares que estén dentro del 90% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), que tengan este registro actualizado y acreditado en la comuna de La Florida, con cédula de identidad chilena vigente y que residan efectivamente en la comuna pueden obtener los vales. En el caso de los migrantes, solo pueden postular quienes cuenten con residencia definitiva en el país.

El edil de La Florida extendió un llamado a la solidaridad de los vecinos que no necesiten el beneficio, a pesar de cumplir con los criterios. “Hemos recibido casos de personas que, aun pudiendo acceder al ticket, nos dicen con honestidad que no lo necesitan, porque pueden costear el gas por sus propios medios o porque no utilizan cilindros de gas en sus hogares. Ese gesto es importante, porque permite que este apoyo llegue a familias que realmente lo requieren y ayuda a mantener esta política social funcionando en el tiempo”, explicó el alcalde.

Venta de los tickets

En años anteriores, se identificaron casos de comercialización de los vales en plataformas digitales , en adición a irregularidades asociadas al Registro Social de Hogares, según consignaron desde la Municipalidad. Por lo mismo, durante este año, las principales preocupaciones en esta entrega es evitar el fraude social y el mal uso de los beneficios.

“Hemos sorprendido a través de redes sociales, Facebook, WhatsApp, que muchas veces el ticket se comercializa. Y eso no es solo una infracción a la ley, sino que además significa perjudicar gravemente a otro vecino que quizás requiere ese beneficio. Por tanto, como municipalidad vamos a ser particularmente estrictos en aquello”, decretó Reyes.

Así, la autoridad comunal afirmó que situaciones de fraude serán denunciadas ante el Ministerio Público por eventuales malas utilizaciones de recursos públicos.