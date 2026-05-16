Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria
El senador nigeriano Mohammed Ali Ndume informó que un colegio de Askira-uba fue asaltado el viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, quienes se llevaron a decenas de sus estudiantes.
El senador Mohammed Ali Ndume informó este sábado del secuestro de 42 alumnos del Colegio de Primaria y Secundaria Mussa de Askira-uba, en el estado nigeriano de Borno.
Ndume denunció que la escuela fue asaltada a primera hora del viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, que se llevaron a decenas de alumnos, según consignó el diario nigeriano Daily Trust.
“La información de la que dispongo procede de las autoridades de la escuela y apunta a que 28 estudiantes de primaria y cuatro de secundaria -dos chicos y dos chicas- fueron secuestrados, así como diez menores que fueron apresados en sus casas, 42 en total”, explicó el senador.
En estos ataques además murieron al menos seis personas y varias viviendas fueron destruidas, informó Ndume, quien puso de relieve el sufrimiento de las familias de los fallecidos y de los secuestrados.
Un vecino de la zona lamentó el secuestro y advirtió que la finalidad del mismo podría ser el reclutamiento de los niños como milicianos. “Tememos que los terroristas los vayan a reclutar si las fuerzas de seguridad no logran rescatarlos”, apuntó.
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