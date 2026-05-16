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    Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

    El senador nigeriano Mohammed Ali Ndume informó que un colegio de Askira-uba fue asaltado el viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, quienes se llevaron a decenas de sus estudiantes.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Milicianos del grupo yihadista Boko Haram

    El senador Mohammed Ali Ndume informó este sábado del secuestro de 42 alumnos del Colegio de Primaria y Secundaria Mussa de Askira-uba, en el estado nigeriano de Borno.

    Ndume denunció que la escuela fue asaltada a primera hora del viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, que se llevaron a decenas de alumnos, según consignó el diario nigeriano Daily Trust.

    “La información de la que dispongo procede de las autoridades de la escuela y apunta a que 28 estudiantes de primaria y cuatro de secundaria -dos chicos y dos chicas- fueron secuestrados, así como diez menores que fueron apresados en sus casas, 42 en total”, explicó el senador.

    El senador nigeriano Mohammed Ali Ndume. Imagen redes sociales.

    En estos ataques además murieron al menos seis personas y varias viviendas fueron destruidas, informó Ndume, quien puso de relieve el sufrimiento de las familias de los fallecidos y de los secuestrados.

    Un vecino de la zona lamentó el secuestro y advirtió que la finalidad del mismo podría ser el reclutamiento de los niños como milicianos. “Tememos que los terroristas los vayan a reclutar si las fuerzas de seguridad no logran rescatarlos”, apuntó.

    Más sobre:NigeriaSecuestroAlumnosColegio de Primaria y Secundaria MussaMohammed Ali NdumeBoko HaramMundo

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