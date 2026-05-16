Denuncian el secuestro de 42 estudiantes de un colegio de Nigeria

El senador Mohammed Ali Ndume informó este sábado del secuestro de 42 alumnos del Colegio de Primaria y Secundaria Mussa de Askira-uba, en el estado nigeriano de Borno.

Ndume denunció que la escuela fue asaltada a primera hora del viernes por milicianos del grupo yihadista Boko Haram, que se llevaron a decenas de alumnos, según consignó el diario nigeriano Daily Trust.

“La información de la que dispongo procede de las autoridades de la escuela y apunta a que 28 estudiantes de primaria y cuatro de secundaria -dos chicos y dos chicas- fueron secuestrados, así como diez menores que fueron apresados en sus casas, 42 en total” , explicó el senador.

El senador nigeriano Mohammed Ali Ndume. Imagen redes sociales.

En estos ataques además murieron al menos seis personas y varias viviendas fueron destruidas, informó Ndume, quien puso de relieve el sufrimiento de las familias de los fallecidos y de los secuestrados.