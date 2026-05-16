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    Decretan prisión preventiva contra imputado por dos homicidios calificados en Recoleta

    El imputado habría disparado contra dos personas, lo que resultó en una de ellas fallecida y la otra con lesiones de carácter grave por impactos balísticos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Referencial. ECOH

    El Ministerio Público logró la medida cautelar de prisión preventiva para un sujeto imputado por dos delitos de homicidio calificado, tras un ataque ocurrido durante la madrugada del pasado jueves en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió la madrugada del jueves en la calle Rengifo de la comuna. En dicho sector, el imputado de nacionalidad venezolana habría disparado contra dos personas, lo que resultó en una de ellas fallecida y la otra con lesiones de carácter grave por impactos balísticos.

    La fiscal Luz Gabil detalló que la formalización se realizó bajo los cargos de homicidio calificado, cuyas agravantes fueron alevosía y premeditación.

    La persecutora detalló, además, que en el marco de las diligencias investigativas dieron con 11 videos de seguridad que permitieron trazar las rutas de llegada y huida del sospechoso.

    “Existe además un vídeo grabado en primera persona en donde se ve el acto criminal en el momento en que se está cometiendo”, explicó la fiscal Gabil.

    Con todo, la fiscal precisó que el tribunal otorgó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

    Más sobre:PolicialRecoletaRegión MetropolitanaFiscalíaECOH

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