Alcalde Toledo y Concejo Municipal visan la salida de Puente Alto de la Asociación de Municipalidades de Chile

Con cinco votos a favor, cuatro en contra y una ausencia, el Concejo Municipal de Puente Alto visó la solicitud del alcalde la comuna, Matías Toledo, de poner término a la participación de la Municipalidad en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH).

En el escrito presentado por Toledo a los concejales, el alcalde solicitó revisar la continuidad de la Municipalidad en la AMUCH considerando la “necesidad de resguardar el adecuado uso de los recursos municipales ”.

En detalle, el texto expone que existiría “una significativa desproporción entre los recursos municipales transferidos (a la AMUCH) y los beneficios institucionales efectivamente percibidos por el municipio”.

Además, se indica que la participación de funcionarios de Puente Alto en actividades e instancias de formación y capacitación organizadas por la AMUCH “fue limitada”.

Con ello, se plantea que “dichas actividades pudieron haber sido igualmente accesibles para concejales de municipios no asociados mediante el pago del arancel completo”.

“De lo anterior se desprende que las instancias de capacitación no justifican por si solas el volumen de recursos comprometidos, especialmente considerando la existencia de alternativas (...) que permiten asegurar la adecuada capacitación de los concejales”, sostiene el documento.

Otro de los puntos expuesto dice relación con la situación económica nacional, la que se ha visto afectada con el alza de servicios básicos como combustible y energía. En ese contexto, el texto emitido por el alcalde señala que existen “mayores exigencias sobre los recursos disponibles”.

“Resulta necesario evaluar rigurosamente aquellos gastos institucionales cuya continuidad no reporte beneficios directos o proporcionales para la gestión municipal y la comunidad”, indica.

Si bien Toledo solicitó al Concejo Municipal poner fin a la participación en la AMUCH, recalcó que esta decisión “ puede ser reevaluada en el futuro, en caso de modificarse las circunstancias que motivan la presente propuesta”.

Lo anterior, considerando que la participación comunal en las asociaciones municipales es voluntaria y constituye una manifestación de la autonomía municipal, según precisó el alcalde.