SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Partió el juego de tronos en Pío Nono: los cuatro candidatos que competirán por el decanato de Derecho en la U. de Chile

    Tres mujeres y un hombre son los académicos que competirán en la elección que busca escoger al decano o decana de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello. Quien resulte ganador encabezará dicha repartición hasta 2030.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    José Carvajal Vega
    De izquierda a derecha: María Inés Horvitz, Pilar Moraga, Gabriel Hernández y Renée Rivero.

    Poco menos de cuatro meses quedan para que concluya el periodo del actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile (U. de Chile), Pablo Ruiz-Tagle. Por lo mismo, la carrera para buscar a la máxima autoridad académica de la sede de Pío Nono, ya se desató.

    Durante los últimos meses, cuatro candidatos -tres mujeres y un hombre- ingresaron sus candidaturas a decana/o de la reputada facultad de Derecho, algo que se produce, según los reglamentos de la “casa de Bello”, 45 días antes de la elección que buscará suceder a Ruiz-Tagle, quien fue electo por primera vez en 2018 y reelecto en 2022 con más del 80% de los votos y como único candidato de dicha elección.

    La salida del actual decano, quien concluye su periodo de cuatro años, se da porque según el mismo reglamento universitario de elecciones, quien haya resultado ganador de una elección a un cargo unipersonal, puede reelegirse sólo una vez.

    En el caso de las reglas para quienes compiten para ser el decano N° 50 de la historia de la U. de Chile, además de tener que presentar 45 días antes, se exige que sean profesores titulares y presentar 10 patrocinios de los integrantes del claustro elector, es decir, del padrón de académicos que votan.

    Requisito que sortearon las académicas Renée Rivero, Pilar Moraga, María Ines Horvitz y Gabriel Hernández. De resultar ganadora alguna de las tres profesoras, una de ellas se transformaría en la primera decana de la historia de la facultad, la que fue creada en 1842.

    Horvitz y Moraga

    La primera en presentar su candidatura a decana, según pudo conocer La Tercera, fue la académica del Departamento de Ciencias Penales, María Ines Horvitz. La también exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y destacada litigente, anunció a través de un correo -al igual que el resto de los candidatos- su ingreso a la carrera por el decanato.

    En dicho texto, al cual adjuntó su propuesta, Horvitz plantea que “hoy es urgente e ineludible que la facultad cumpla un rol protagónico en el debate público sobre los desafíos y oportunidades que nos presentan la enseñanza del Derecho, la gestión universitaria, la abogacía, la judicatura y, de modo más global, la sociedad contemporánea”.

    Respecto a su propuesta, la cual se titula “La Facultad de Derecho ante la crisis institucional del país y los desafíos de la formación jurídica”, la académica plantea cinco ejes de trabajo: responder a la crisis contribuyendo más al debate como facultad, enfrentar la crisis ética de la judicatura, actualizar la enseñanza del derecho ante la inteligencia artificial y la tecnología, internacionalizar la investigación académica. Así como también plantea un eje con “la necesidad de restablecer un modelo de administración objetiva y no personalista para la gestión de nuestra facultad”.

    La segunda candidata que presentó su postulación fue la directora del Departamento de Derecho Ambiental Pilar Moraga, quien oficializó su candidatura el 1 de abril.

    Bajo el lema “liderar la excelencia, proyectar la futuro”, la académica planteó en su comunicación a sus colegas, que “asumo este desafío con la convicción de que nuestra facultad se encuentra en un momento decisivo, que exige liderazgo, visión y capacidad de articulación para proyectarla con mayor fuerza en los ámbitos nacional e internacional, reafirmando, al mismo tiempo, su carácter de institución pública y su histórica vocación de servicio al país”.

    Según su propuesta, Moraga busca instaurar un modelo de gobierno que busca destacar por su “rigor académico e impacto público”. En ese sentido, busca fortalecer la formación, destacando la ética y los avances tecnológicos; consolidar la formación de postgrado; impulsar la investigación y proyección internacional; mejorar las condiciones para académicos y avanzar en más coordinación, transparencia presupuestaria, entre otros.

    Hernández y Rivero

    El 24 de abril, por su parte, se presentó la candidatura del académico y especialista en derecho civil, Gabriel Hernández. El académico, quien este año concluye su periodo como senador universitario, anunció a través del correo electrónico al resto de los profesores que se postula “porque estoy convencido de que, junto al compromiso de todos y todas, mi trayectoria en la facultad y la universidad puede contribuir a enfrentar los complejos retos que nos plantea el mundo contemporáneo y a proyectar el nuevo centenario de la escuela”.

    Sobre su programa, titulado “Ideas y acciones para el nuevo centenario de la escuela”, Hernández plantea tres principales prioridades: fortalecer la comunidad académica, asegurar una formación académica de excelencia frente a nuevos desafíos y reforzar la incidencia de la facultad ante los temas nacionales.

    Además de eso, el programa del académico de Derecho civil plantea aumentar la coordinación de trabajo entre departamentos de la escuela, revisar la innovación curricular, mejorar la formación ética, fortalecer el postgrado, una actualización tecnológica, entre otros.

    La última en sumarse a la carrera para suceder a Ruiz-Tagle fue la vicedecana y especialista en derecho procesal, Renée Rivero, quien oficializó su candidatura el pasado 29 de abril. Fuentes que saben de la carrera por el decanato comentan que Rivero es la candidata de continuidad al actual decano.

    En su mensaje a los académicos que deben votar, Rivero planteó que “conozco bien nuestra escuela y los desafíos que enfrentamos y tengo una firme convicción en el rol que tenemos como universidad pública y la necesidad de resguardar siempre el pluralismo, el diálogo, el respeto mutuo y la libertad académica como sello de nuestra comunidad”.

    Bajo el lema “Un liderazgo reconocido para la escuela del futuro”, la vicedecana plantea en su programa una propuesta de cinco ejes que buscan la excelencia e innovación en la docencia, mejorar la escuela de postgrado, investigación con mayor impacto, internacionalización y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera, entre otros planteamientos.

    De esta manera, Horvitz, Moraga, Hernández y Rivero competirán para conseguir los apoyos de todos los académicos de la facultad. A los cuatro incluso se podría sumar un quinto competidor. Se trata de Santiago Schuster, quien se desempeña en materias de propiedad intelectual.

    Más sobre:Universidad de ChileDerechoDerecho de la Universidad de ChileMaría Inés HorvitzRenée RiveroPilar MoragaGabriel Hernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    Kast llama a dar certeza jurídica y garantías a las inversiones extranjeras: “Si no lo hacemos, Chile no es posible”

    Gobierno descarta descoordinación tras preocupación de ministra Chomali por indicación sobre migrantes irregulares

    Los 65 días de Boric fuera de La Moneda: los pasos del expresidente que se reconoce “sin agenda concreta”

    Las heridas y divisiones que dejó el mayor triunfo legislativo, hasta ahora, del ministro Quiroz

    Lo más leído

    1.
    Salvado por un voto: Corte de Santiago reprocha en duros términos a Urrutia por viajar con licencia, pero lo absuelve

    Salvado por un voto: Corte de Santiago reprocha en duros términos a Urrutia por viajar con licencia, pero lo absuelve

    2.
    Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

    Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

    3.
    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    De Grange espera que Ley Uber entre en vigencia este 2026 y denuncia que tren Santiago-Valparaíso fue anunciado “sin ningún estudio”

    4.
    El portazo del Presidente Kast a la idea de militares en las calles planteada en su reunión con alcaldes de oposición

    El portazo del Presidente Kast a la idea de militares en las calles planteada en su reunión con alcaldes de oposición

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal
    Chile

    Tras nuevos robos patrimoniales: Desbordes responsabiliza al CMN y gobierno anterior por rechazar poner rejas en Parque Forestal

    Kast llama a dar certeza jurídica y garantías a las inversiones extranjeras: “Si no lo hacemos, Chile no es posible”

    Gobierno descarta descoordinación tras preocupación de ministra Chomali por indicación sobre migrantes irregulares

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones
    Negocios

    Tribunal retrotrae RCA de proyecto minero de Collahuasi con inversión por US$ 3.200 millones

    La necesaria agenda pro empleo ausente hasta ahora, la columna de Soledad Hormazábal

    Las exportaciones del pisco chileno caen en lo que va del año tras los récords de 2024 y 2025

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes
    Tendencias

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Quién es Monica Witt, la exagente de la Fuerza Aérea de EEUU acusada de espiar para Irán

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”
    El Deportivo

    El recado de Fernando Gago a Lucas Assadi: “Los futbolistas tienen que crecer, tienen que aprovechar sus oportunidades”

    Una encuesta clave: la trastienda de la decisión del COI sobre los Juegos Olímpicos de la Juventud que alerta a Chile

    Enciende las alarmas: Nicolás Jarry se baja de Roland Garros y estira la incertidumbre sobre su recuperación

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”
    Cultura y entretención

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos
    Mundo

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos

    Organismo electoral de Perú finaliza el conteo de votos un mes después la primera vuelta y se alista para la proclamación de los candidatos que irán al balotaje

    El Departamento de Justicia de EE.UU. estaría planeando procesar al expresidente de Cuba Raúl Castro

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada