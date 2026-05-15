Partió el juego de tronos en Pío Nono: los cuatro candidatos que competirán por el decanato de Derecho en la U. de Chile

Poco menos de cuatro meses quedan para que concluya el periodo del actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile (U. de Chile), Pablo Ruiz-Tagle. Por lo mismo, la carrera para buscar a la máxima autoridad académica de la sede de Pío Nono, ya se desató.

Durante los últimos meses, cuatro candidatos -tres mujeres y un hombre- ingresaron sus candidaturas a decana/o de la reputada facultad de Derecho, algo que se produce, según los reglamentos de la “casa de Bello”, 45 días antes de la elección que buscará suceder a Ruiz-Tagle, quien fue electo por primera vez en 2018 y reelecto en 2022 con más del 80% de los votos y como único candidato de dicha elección.

La salida del actual decano, quien concluye su periodo de cuatro años, se da porque según el mismo reglamento universitario de elecciones, quien haya resultado ganador de una elección a un cargo unipersonal, puede reelegirse sólo una vez.

En el caso de las reglas para quienes compiten para ser el decano N° 50 de la historia de la U. de Chile, además de tener que presentar 45 días antes, se exige que sean profesores titulares y presentar 10 patrocinios de los integrantes del claustro elector, es decir, del padrón de académicos que votan.

Requisito que sortearon las académicas Renée Rivero, Pilar Moraga, María Ines Horvitz y Gabriel Hernández. De resultar ganadora alguna de las tres profesoras, una de ellas se transformaría en la primera decana de la historia de la facultad, la que fue creada en 1842.

Horvitz y Moraga

La primera en presentar su candidatura a decana, según pudo conocer La Tercera, fue la académica del Departamento de Ciencias Penales, María Ines Horvitz. La también exconsejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y destacada litigente, anunció a través de un correo -al igual que el resto de los candidatos- su ingreso a la carrera por el decanato.

En dicho texto, al cual adjuntó su propuesta, Horvitz plantea que “hoy es urgente e ineludible que la facultad cumpla un rol protagónico en el debate público sobre los desafíos y oportunidades que nos presentan la enseñanza del Derecho, la gestión universitaria, la abogacía, la judicatura y, de modo más global, la sociedad contemporánea”.

Respecto a su propuesta, la cual se titula “La Facultad de Derecho ante la crisis institucional del país y los desafíos de la formación jurídica”, la académica plantea cinco ejes de trabajo: responder a la crisis contribuyendo más al debate como facultad, enfrentar la crisis ética de la judicatura, actualizar la enseñanza del derecho ante la inteligencia artificial y la tecnología, internacionalizar la investigación académica. Así como también plantea un eje con “la necesidad de restablecer un modelo de administración objetiva y no personalista para la gestión de nuestra facultad”.

La segunda candidata que presentó su postulación fue la directora del Departamento de Derecho Ambiental Pilar Moraga, quien oficializó su candidatura el 1 de abril.

Bajo el lema “liderar la excelencia, proyectar la futuro”, la académica planteó en su comunicación a sus colegas, que “asumo este desafío con la convicción de que nuestra facultad se encuentra en un momento decisivo, que exige liderazgo, visión y capacidad de articulación para proyectarla con mayor fuerza en los ámbitos nacional e internacional, reafirmando, al mismo tiempo, su carácter de institución pública y su histórica vocación de servicio al país”.

Según su propuesta, Moraga busca instaurar un modelo de gobierno que busca destacar por su “rigor académico e impacto público”. En ese sentido, busca fortalecer la formación, destacando la ética y los avances tecnológicos; consolidar la formación de postgrado; impulsar la investigación y proyección internacional; mejorar las condiciones para académicos y avanzar en más coordinación, transparencia presupuestaria, entre otros.

Hernández y Rivero

El 24 de abril, por su parte, se presentó la candidatura del académico y especialista en derecho civil, Gabriel Hernández. El académico, quien este año concluye su periodo como senador universitario, anunció a través del correo electrónico al resto de los profesores que se postula “porque estoy convencido de que, junto al compromiso de todos y todas, mi trayectoria en la facultad y la universidad puede contribuir a enfrentar los complejos retos que nos plantea el mundo contemporáneo y a proyectar el nuevo centenario de la escuela”.

Sobre su programa, titulado “Ideas y acciones para el nuevo centenario de la escuela”, Hernández plantea tres principales prioridades: fortalecer la comunidad académica, asegurar una formación académica de excelencia frente a nuevos desafíos y reforzar la incidencia de la facultad ante los temas nacionales.

Además de eso, el programa del académico de Derecho civil plantea aumentar la coordinación de trabajo entre departamentos de la escuela, revisar la innovación curricular, mejorar la formación ética, fortalecer el postgrado, una actualización tecnológica, entre otros.

La última en sumarse a la carrera para suceder a Ruiz-Tagle fue la vicedecana y especialista en derecho procesal, Renée Rivero, quien oficializó su candidatura el pasado 29 de abril. Fuentes que saben de la carrera por el decanato comentan que Rivero es la candidata de continuidad al actual decano.

En su mensaje a los académicos que deben votar, Rivero planteó que “conozco bien nuestra escuela y los desafíos que enfrentamos y tengo una firme convicción en el rol que tenemos como universidad pública y la necesidad de resguardar siempre el pluralismo, el diálogo, el respeto mutuo y la libertad académica como sello de nuestra comunidad”.

Bajo el lema “Un liderazgo reconocido para la escuela del futuro”, la vicedecana plantea en su programa una propuesta de cinco ejes que buscan la excelencia e innovación en la docencia, mejorar la escuela de postgrado, investigación con mayor impacto, internacionalización y el fortalecimiento de la sostenibilidad financiera, entre otros planteamientos.

De esta manera, Horvitz, Moraga, Hernández y Rivero competirán para conseguir los apoyos de todos los académicos de la facultad. A los cuatro incluso se podría sumar un quinto competidor. Se trata de Santiago Schuster, quien se desempeña en materias de propiedad intelectual.