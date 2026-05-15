Ministra Chomali e indicación que pedirá a recintos de salud reportar migrantes irregulares: “Lo estamos mirando con bastante preocupación”

La ministra de Salud, May Chomali, se mostró contraria a la indicación realizada por el gobierno de que los recintos de salud públicos o privados y escuelas deberán entregar antecedentes migratorios de pacientes a Migraciones o la Contraloría.

Según detalló La Segunda, la indicación presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, obligaría a estas instituciones a compartir antecedentes como “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación".

La propuesta realizada frente a la Comisión de Gobierno del Senado incluso recibió apoyo por parte del Presidente José Antonio Kast.

“Nosotros lo que hemos señalado es que tenemos que ordenar todas las prestaciones que estamos entregando, el estado en general. Los gobiernos entregan muchas prestaciones y eso se debe ir ordenando y la única manera de ordenar es saber quiénes utilizan los distintos servicios públicos”, declaró sobre el tema el mandatario durante un punto de prensa el jueves.

En ese contexto, la jefa de la cartera de Salud señaló en conversación con Radio13c que estaban observando “ con bastante preocupación ” la situación.

“Nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”, enfatizó Chomali.

En ese sentido, la ministra enfatizó que ha sido un tema que se ha conversado con el comité de ministros.

“Nosotros no podemos negarle la atención de salud a las personas. Vamos a revisarlo con ellos para ver cómo se alinea esto con otras políticas que hemos estado discutiendo dentro del propio Gobierno”, remarcó.

“ No podemos ir en contra de ley, que tiene que ver con la ley de deber y derecho del paciente y el Código Sanitario y tampoco podemos negarle la atención de salud a un migrante ”, concluyó la secretaria de Estado.

Recortes de Salud y afectación a hospitales

La ministra de Salud también defendió esta jornada los recortes que tendrá su cartera según el decreto ingresado por el ministerio de Hacienda a Contraloría.

Según la información conocida durante esta semana, la principal preocupación en gremios de salud se encontró en la reducción presupuestaria a hospitales, lo que dejó en alerta al Colegio Médico (Colmed).

Chomali explicó durante la entrevista que “lo que le estamos pidiendo a los hospitales es que hagan un control efectivo en el gasto, en aquellos gastos que no aportan a la atención de los pacientes, que tienen que ver con horas extraordinarias de personas que no necesitan horas extraordinarias y que no hacen horas extraordinarias”.

A lo anterior también sumó revisión en la compra de medicamentos y en los contratos por parte de los directores de los hospitales. Sin embargo, enfatizó que no dejarán de operar los recintos en caso que se acabe su presupuesto.

"Nosotros no vamos a dejar de operar a los pacientes, ni vamos a dejar de atender a los pacientes, ni vamos a dejar de hospitalizar las necesidades que tengan de hospitalización. Eso es reconocido por el Ministerio de Hacienda", comenzó explicando,