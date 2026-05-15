Corte de Santiago analiza recurso de amparo que Lavín presentó contra tribunal para revertir su prisión preventiva

Extraordinariamente, en un lugar preferente de la tabla de este viernes 15 de mayo, en la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se debe revisar el recurso de amparo que la defensa de Joaquín Lavín León presentó buscando revertir la prisión preventiva que el 7° Juzgado de Garantía capitalino le impuso hace una semana.

La defensa del exdiputado, que fue despojado de su inmunidad parlamentaria a días de dejar el cargo, sostiene que la resolución del juez Daniel Urrutia fue “arbitraria e ilegal” por seis razones, entre las que se encuentra haber tomado en consideración delitos que no estaban incluidos en el desafuero.

En una resolución dividida, el tribunal de alzada declaró admisible el recurso.

Lavín fue formalizado por un presunto fraude en asignaciones parlamentarias por $240 millones y la emisión de boletas ideológicamente falsas para ocultarlo, además de un supuesto tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú cuando su cónyuge, Cathy Barriga, era alcaldesa.

Desde el 8 de mayo cumple con la medida cautelar de prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

En caso de que se acoja o rechace el recurso de amparo, las partes tienen la opción de acudir a la Corte Suprema.

En el máximo tribunal se viene sosteniendo que las resoluciones para privar de libertad deben ser fundadas y han abierto la puerta del recurso de amparo para revertirlas.

Así ha ocurrido con casos emblemáticos como los de Manuel Monsalve, Carlos Contreras y Jorge Valdivia.

Mas recientemente, sin embargo, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco y la exjueza sigue privada de libertad en la “Capitán Yáber de mujeres”.