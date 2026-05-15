Óscar Landerretche critica las “operaciones comunicacionales del estilo patio de colegio” tras arribo de Fontaine a Codelco

Óscar Landerretche llamó a las autoridades a tener conversaciones privadas y recordó que hay bonistas.

Óscar Landerretche abordó esta mañana la situación de Codelco, la cual ha estado marcada por una auditoría a sus niveles de producción y por el anuncio de los nuevos directores de la estatal y que estará encabezada por Bernardo Fontaine.

En conversación con Radio Pauta, el economista y expresidente de Codelco entre 2014 y 2018 criticó la discusión pública entre autoridades y comparó la situación con su experiencia personal cuando recibió el cargo de Gerardo Jofré.

Según Landerretche, ese traspaso de mando fue cordial y que las discusiones con miembros del directorio siempre se dieron en privado.

“Nuestro nuestro objetivo es estar siempre de acuerdo en el directorio y agarrarnos de las mechas, pero aquí en privado. (...) Yo sugeriría esa manera de trabajar”, sostuvo.

En relación a los cuestionamientos del gobierno y del propio Fontaine a la gestión de Máximo Pacheco, Landerretche dijo que es difícil distinguir aquellos problemas que se originan en esa administración y aquellos que son estructurales y que se arrastran desde hace décadas.

Bernardo Fontaine, nuevo presidente del directorio de Codelco. Andres Perez

“(En los últimos) 30 o 40 años de Codelco, la reinversión del Estado en la empresa, es del orden del 10% de las utilidades. Si tú tomas cualquier empresa minera del tamaño comparable a Codelco, es 40%. Eso significó que durante esos años no se invirtió en mantener las faenas de una manera en que se pudieran explotar bien. Y se aplazó abusando del hecho de que Codelco tiene muy buenos yacimientos”, dijo.

¿Mochila de plomo? Ojo con los bonos

“Codelco corre con una mochila de plomo”, dijo Bernardo Fontaine en una declaración que emitió ayer tras su confirmación como presidente del directorio de la cuprífera estatal

Respecto a esto, Landerretche reiteró su llamado a conversaciones puertas adentro y que la gestión de una compañía como Codelco “no se hace en TikTok, no se hace en YouTube”.

Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco. MARIO TELLEZ

Sobre el punto, el economista llamó a la cautela con las “operaciones comunicacionales del estilo patio de colegio” y tener en consideración la percepción de los bonistas internacionales.

“Hay gente que tiene bonos de Codelco, que se transan en un mercado y que pueden subir o bajar de valor. Es parecido a cuando pasó este escándalo de que el Estado chileno estaba en quiebra” , dijo.

“Tiene efecto, porque alguien que esté invirtiendo en eso podría decir, uy, capaz que quiero vender esto, y después se da cuenta de que no, de que era mentira y perdió plata, y te podrían demandar”, agregó.