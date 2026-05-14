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    Kast nombra a Bernardo Fontaine como nuevo presidente de Codelco

    Tras su designación el economista afirmó que "Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla". Fontaine reemplazará a Máximo Pacheco en el cargo a partir del 26 de mayo. En tanto, Luz Granier y Alejandro Canut, fueron los otros nominados a la mesa directiva.

    Por 
    Patricia San Juan
    Kast nombra a Bernardo Fontaine como nuevo presidente de Codelco.

    Lo que en el mundo minero, el gobierno y el mundo republicano daban como un hecho hoy fue ratificado. El Presidente José Antonio Kast nombró a Bernardo Fontaine como el nuevo presidente del directorio de Codelco en reemplazo de Máximo Pacheco. El economista asumirá en el cargo a partir del 26 de mayo.

    Exalumno de los colegios Manquehue y Tabancura, economista de la Universidad Católica, empresario de redes transversales, Bernardo Fontaine deberá asumir los destinos de la mayor productora de cobre del mundo, enfrentada hoy a enormes desafíos de inversión y productividad. En 2025 la compañía detuvo la caída de producción y cerró con 1.334.400 toneladas. La estatal busca volver a su peak de 1,7 millones de toneladas y mejorar su desempeño financiero, amenazado por altos costos y deudas.

    El economista se ha desempeñado como director y ejecutivo en empresas de distintos rubros en Chile. Es independiente y fue integrante de la Convención Constitucional.

    En el ciclo político 2025-2026, Bernardo Fontaine consolidó su posición como asesor de la candidatura de José Antonio Kast. Aunque era cercano a las fuerzas políticas que apoyaban a Evelyn Matthei, tempranamente concluyó que el mejor candidato era Kast. A sus amigos, releva uno de ellos, les ha dicho que fue él quien presentó a José Antonio Kast y Jorge Quiroz en la primera mitad de 2025. Fontaine no quiso asumir cargos ministeriales, pero sí estuvo en el diseño de las principales medidas para los primeros 90 días de la nueva administración, donde es descrito como alguien que siempre estuvo considerado en el gobierno debutante.

    28 Agosto 2025 Entrevista a Bernardo Fontaine, economista, participante del comando de Jose Antonio Kast Foto: Andres Perez Andres Perez

    Alivianar a Codelco

    Tras el anuncio de su nombramiento como presidente de Codelco Fontaine sostuvo que “agradezco al Presidente Kast por su confianza y la oportunidad de aportar al país como presidente del directorio de Codelco, una empresa clave para el desarrollo de Chile”.

    Añadió que “Codelco corre con una mochila de plomo. Hay que alivianarla. Los problemas de Codelco se resumen en que en los últimos 4 años entregó al Estado US$7 mil millones mientras aumentó su deuda en más de esa cifra. O sea, todo el aporte al Estado fue pura deuda. Nuestra tarea junto a los trabajadores será que Codelco vuelva a ser el orgullo de Chile. Codelco puede más”.

    En este sentido indicó que “los desafíos son enfrentar costos crecientes, alto endeudamiento, baja en la producción, graves problemas en los proyectos estructurales de inversión, reforzar la seguridad de los trabajadores, cuidar la sostenibilidad global de Codelco e implementar, ampliar y profundizar alianzas público-privadas”.

    Luz Granier, Bernardo Fontaine (presidente) y Alejandro Canut de Bon

    Otros directores

    Asimismo, el Presidente Kast decidió nominar a Luz Granier y a Alejandro Canut de Bon como integrantes del directorio de la empresa.

    Luz Granier Bulnes es ingeniera comercial, directora de empresas y miembro del partido Renovación Nacional (RN). Entre 2013 y 2014 fue subsecretaria de Servicios Sociales en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

    Alejandro Canut de Bon es abogado, académico y especialista en Derecho Minero. Antes de llegar a Codelco, fue director de Enami y previamente, desempeñó funciones como gerente legal de BHP en Minera Escondida y de JX Mining en Caserones.

    Tras el anuncio el biministro de Economía y Minería Daniel Mas señaló que Codelco enfrenta un preocupante nivel de endeudamiento en un contexto en que no se pueden ignorar las claras señales de estancamiento en la producción y desafíos estructurales que afectan a parte de sus principales divisiones mineras. “Nuestra misión es asegurar la viabilidad y eficiencia de la mayor empresa del país. Para ello, implementaremos una gestión financiera rigurosa a partir de los nuevos directores que se incorporan a la compañía”, dijo.

    También apuntó a los desafíos de la minera estatal en materia de producción. “Dado los últimos antecedentes preliminares que se han conocido, nuestra actitud es clara: vamos a iniciar las investigaciones del caso y por cierto adoptar todas las acciones correspondientes para esclarecer la información. Los nuevos directores asumirán con un mandato especial de investigación y eventual auditoría externa, para recabar la información que los chilenos merecen conocer”, indicó Mas.

    Los nuevos integrantes reemplazarán al presidente del directorio Máximo Pacheco Matte, Josefina Montenegro Araneda y Alejandra Wood Huidobro.

    Más sobre:MineríaCodelcoBernardo FontaineCobre

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