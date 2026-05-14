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    El Deportivo

    La furia de Roger Martínez contra el DT de Colombia por no incluirlo en la prelista para el Mundial: “No sabes un carajo”

    El delantero de 31 años, de gran presente en el Al-Taawon FC de Arabia Saudita, no perdía la esperanza de jugar la Copa del Mundo, a pesar de que no formaba parte de la selección cafetalera desde octubre de 2024.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport.

    Este jueves la selección de Colombia entregó su prelista de 55 futbolistas que participarán en la próxima Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Estos procesos siempre dejan perjudicados, quienes a veces no se lo toman muy bien. Sin embargo, no es muy común que un futbolista insulte a un entrenador por no considerarlo. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el delantero cafetalero Roger Martínez, quien se lanzó contra el estratega Néstor Lorenzo.

    El atacante de 31 años, de gran momento en el Al-Taawon FC de Arabia Saudita, no era considerado en la selección de su país desde octubre de 2024, pero no perdía la esperanza de jugar el Mundial.

    “No sabes un carajo”

    Una vez que se entregó la prelista, Martínez disparó a través de sus redes sociales. “(Soy) el segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan dos fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo”, comenzó escribiendo en una historia en Instagram.

    Foto: Photosport

    Luego, endureció sus palabras: “Siempre que tuve la oportunidad nunca me cagué, aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo”.

    La lista completa

    Cabe destacar que esta nómina está encabezada por estrellas como Luis Díaz y James Rodríguez, y que cuenta con el regreso de estandartes como Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios y Sebastián Villa. A continuación la lista completa.

    Porteros

    • Aldair Quintana (Independiente del Valle)
    • Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)
    • Camilo Vargas (Atlas)
    • David Ospina (Atlético Nacional)
    • Kevin Mier (Cruz Azul)
    • Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe)

    Defensas

    • Álvaro Angulo (Pumas)
    • Andrés Román (Atlético Nacional)
    • Carlos Cuesta (Vasco da Gama)
    • Cristian Borja (América)
    • Daniel Muñoz (Crystal Palace)
    • Davinson Sánchez (Galatasaray)
    • Deiver Machado (Nantes)
    • Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps)
    • Jhojan Romaña (San Lorenzo)
    • Jhon Lucumí (Bologna)
    • Johan Mojica (Mallorca)
    • Juan Cabal (Juventus)
    • Junior Hernández (Deportes Tolima)
    • Santiago Arias (Independiente)
    • Willer Ditta (Cruz Azul)
    • Yerry Mina (Cagliari)
    • Yerson Mosquera (Wolverhampton)

    Mediocampistas

    • Gustavo Puerta (Racing Santander)
    • James Rodríguez (Minnesota United)
    • Jefferson Lerma (Crystal Palace)
    • Jhon Solís (Birmingham City)
    • Johan Rojas (Vasco da Gama)
    • John Arias (Palmeiras)
    • Jordan Barrera (Botafogo)
    • Jorge Carrascal (Flamengo)
    • Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)
    • Juan Cuadrado (Pisa)
    • Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
    • Juanfer Quintero (River Plate)
    • Kevin Castaño (River Plate)
    • Nelson Deossa (Betis)
    • Richard Ríos (Benfica)
    • Sebastián Gómez (Coritiba)
    • Wilmar Barrios (Zenit)
    • Yaser Asprilla (Galatasaray)

    Delanteros

    • Andrés Gómez (Vasco da Gama)
    • Cucho Hernández (Betis)
    • Edwuin Cetré (Estudiantes)
    • Jaminton Campaz (Rosario Central)
    • Jhon Córdoba (Krasnodar)
    • Jhon Durán (Zenit)
    • Johan Carbonero (Internacional)
    • John Steven Mendoza (Atlético Paranaense)
    • Kevin Viveros (Atlético Paranaense)
    • Luis Díaz (Bayern Munich)
    • Luis Suárez (Sporting CP)
    • Neyser Villarreal (Cruzeiro)
    • Rafael Santos Borré (Internacional)
    • Sebastián Villa (Independiente Rivadavia).

    Lee también:

    Más sobre:FútbolRoger MartínezMundial 2026Colombia

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