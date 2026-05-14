“El robo de Alexis ha sido clave”: prensa española se rinde ante el chileno tras el vital triunfo del Sevilla

Alexis Sánchez está teniendo un cierre de temporada formidable. Justo cuando más lo necesitaba el Sevilla, el chileno se ha convertido en pieza fundamental en el repunte del cuadro andaluz en su lucha por arrancar por el descenso.

El gol del triunfo ante la Real Sociedad, una asistencia ante en la victoria ante Espanyol y un quite fundamental para darle el 3-2 ante Villarreal han sido vitales para prácticamente asegurar la permanencia del conjunto hispalense en LaLiga.

La prensa española también ha dado cuenta del gran presente del tocopillano. Por ejemplo, el Diario de Sevilla puso énfasis en la recuperación del nacional que generó la jugada del tanto de la victoria de Akor Adams. Fue la primera pelota que tocó el chileno tras haber ingresado segundos antes.

“Golazo espectacular del nigeriano, que estampa el balón de un fuerte zurdazo en la red de la portería de Arnau Tenas. El robo de Alexis ha sido clave. El Sevilla remonta y manda en el marcador”, describió.

“Los nervionenses dan un paso de gigante en este final de LaLiga donde la salvación se vende muy cara. Ya la acaricia”, señaló Marca, que también destacó el trabajo del nortino que le permitió al Sevilla ser el único equipo este año en llevarse los tres puntos desde La Cerámica, aparte del Real Madrid y el Barcelona.

“Y llegó la remontada. Recuperó Alexis tras un error de Partey en la salida. Sow recibió en la frontal y el suizo encontró a Akor a su izquierda. El nigeriano, con la zurda y rodeado de tres rivales, soltó un latigazo a la escuadra para desatar el delirio de los 600 sevillistas desplazados a La Cerámica”, detalló la publicación.

En la misma línea, Mundo Deportivo valoró los cambios de Luis García Plaza, especialmente el ingreso de Sánchez: “Con el carrusel de cambios el Sevilla acertó, puesto que Alexis, que acababa de salir, robó un balón que, tras una pase de Sow, lo enmarcó Akor Adams con un latigazo a la escuadra del palo corto que no permitio reaccionar a Arnau Tenas. La explosión de júbilo en los sevillistas era espectacular, con una remontada de mucho mérito”.

Triunfo clave

La victoria de Sevilla fue fundamental, pues los tres puntos de oro que sumó ante Villarreal dejaron a los hispalenses en el décimo puesto, con 43 unidades, cuatro más que Girona, el último equipo que ocupa la zona de descenso.

Este domingo buscará asegurar la permanencia a partir de la 1 de la tarde, cuando reciba al Real Madrid. Mientras que el sábado 23 cerrará su participación en LaLiga visitando al Celta de Vigo.