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    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso

    El equipo andaluz caía por 2-0 en los primeros 20 minutos, pero consiguió un espectacular triunfo de 3-2 con rodo clave de Alexis para quedar a 4 puntos de los que bajan, con dos fechas por jugar. Tercer triunfo consecutivo que, incluso, los podría dejar en Conference.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sevilla venció en Villarreal y se aleja del descenso. FOTO: LALIGA.

    Sevilla dio un paso enorme en su extrema lucha por no descender. El cuadro de Andalucía viajó hasta Villarreal, tercero de LaLiga, para vencer por 3-2, luego de remontar una desventaja de 2-0 lograda por los locales en los primeros minutos.

    Valioso triunfo que permite al equipo del titular Gabriel Suazo (otra vez capitán) y del suplente Alexis Sánchez (ingresó en el final) sumar 43 puntos, cuatro más de los puestos de los que hoy bajan, cuando restan dos fechas para el final de LaLiga.

    Pero el derrotero de los andaluces presenta muchos obstáculos en esa carrera al límite de salvar la categoría. Escenario en el que la visita al Estadio de la Cerámica representaba uno de los mayores desafíos en esa obra de tres actos para escapar del fracaso.

    Así también se lo hizo saber el local, cuadro que de ninguna manera dosificó sus fuerzas después de conseguir el gran objetivo de la temporada: clasificar otra vez a la Champions League.

    A los 13 minutos, una rápida transición del Submarino Amarillo permitió la apertura del marcador. Una gran combinación entre Moleiro y el georgiano Georges Mikautadze que dejó la pelota en los pies de Gerard Moreno, quien definió despacio a un rincón para el 1-0.

    La escuadra de los chilenos no alcanzaba a salir del asombro cuando el elenco castellonense ya había asestado un nuevo golpe. Ahora por la derecha, donde Moleiro ganó línea de fondo para habilitar a Mikautadze que definió en la boca del arco para el 2-0.

    Pero la escuadra de Luis García Plaza ha demostrado una enorme resiliencia en las últimas fechas, la mismo que puso también en el campo groguet.

    A los 27’, Oso ya había puesto a trabajar al portero Arnau Tenas. Aunque no fue hasta instantes más tarde que el sevillano finalmente encontró premio a su instancia con una gran jugada, enganchó de zurda de definió de derecha para el descuento del 2-1, a nueve minutos del descanso.

    El relajo de Villarreal permitió que los andaluces crecieran en el epílogo de la primera parte. En el tiempo agregado, la visita encontró premio a la insistencia en el tramo final. Rubén Vargas desbordó en la derecha y su centro fue impactado de primera por el zaguero Kike Salas para el 2-2 transitorio que puso término a la etapa.

    Enorme remontada

    El inicio del tiempo complementario perdió el ritmo vertiginoso que se dio en los primeros 45 minutos. Un compromiso accidentado, con muchas faltas en ambos costados de la cancha, con menos fluidez, aunque con la misma tensión.

    Entonces, los locales entregaron la iniciativa al cuadro nervionense que, de alguna manera, perdió la chispa que encendió en la etapa anterior cuando logró igualar el trámite y, sobre todo, las cifras.

    Un cabezazo del sevillano Maupay, tras un lateral, que salió muy desviado permitió animar un poco más a los 17 mil espectadores que asistieron a La Cerámica. El mismo delantero francés intentó un largo remate, pero Tenas estaba atento para controlar la pelota.

    A los 71’, García Plaza dispuso el ingreso de Alexis Sánchez. Coincidentemente, segundos más tarde, su equipo empezó a concretar el milagro. El Dilla quitó el balón en la salida y Djibril Söw alargó a la izquierda para Akor Adams, quien fusiló al golero del Villarreal desde el vértice para el 3-2.

    Tercera victoria en línea para el equipo de los chilenos que les permite escapar un poco más de los puestos de descenso y que, incluso, los podría dejar en la próxima Conference League si se dan una serie de resultados.

    Más sobre:FútbolSevillaVillarrealGabriel SuazoAlexis SánchezLaLiga

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