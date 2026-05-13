UDI se aprovecha de la pugna Squella-Irarrázaval y compite con republicanos por el sello del “partido más leal a Kast”

El temor que había en el Partido Republicano ha comenzado a materializarse.

En medio de la pugna interna de la colectividad, derivada de las diferencias entre el presidente del partido, Arturo Squella, y el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval -del mismo partido-, la UDI identificó una oportunidad y la aprovechó.

Este miércoles, en entrevista con La Tercera, el subjefe de comité de los senadores gremialistas, Sergio Gahona, planteó que “el partido más leal al gobierno del Presidente Kast ha sido la UDI, sin duda alguna. Por nuestra conducta y comportamiento: porque nosotros entendemos la responsabilidad de gobernar”.

Junto con eso, el senador advirtió que la fricción entre Squella e Irarrázaval pueda perjudicar al Ejecutivo, e instó a que ese tipo de cuestionamientos se haga a puertas cerradas.

12 MAYO 2026 SENADOR SERGIO GAHONA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

No es una opinión aislada en la UDI. En el partido han conversado sobre aprovechar el desorden republicano para intentar instalar como relato que son ellos son más leales al gobierno de Kast, quien abandonó las filas del partido en 2016.

En la UDI identifican que son ellos los que primero han salido a defender a los ministros de Kast cuando enfrentan algún cuestionamiento -como ha sido el caso de Trinidad Steinert (Seguridad) o Mara Sedini (Secretaría General de Gobierno), incluso antes que los republicanos. También destacan que sus parlamentarios -así como también la directiva, encabezada por el diputado Guillermo Ramírez- no han hecho críticas públicas a La Moneda como sí lo ha hecho el partido de Squella y Renovación Nacional.

“Gobernar es muy distinto a ser oposición y nosotros sabemos cómo se hace eso. Hay que poner el capital político para que al país le vaya bien. Lo hicimos en los dos gobiernos del presidente Piñera y lo vamos a hacer ahora. Muchos dicen que eso nos convierte en el partido más leal al gobierno, pero, más que eso, es nuestra forma de ser como partido político”, sostuvo el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Por su parte, el diputado gremialista Ricardo Neumann planteó que “la UDI tiene una identidad puente entre el pragmatismo de RN y el dogmatismo de republicanos. Por lo mismo, siempre ha sido el partido ancla de los gobiernos de derecha. Lo fue en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, y lo está siendo de manera muy evidente en el gobierno de Kast“.

“La UDI, por sus principios, articulación territorial y visión de largo plazo, ha estado siempre en posición de dar firmeza doctrinaria, articulación política y buenos profesionales a los gobiernos de derecha, sean o no sus presidentes de la UDI”, agregó.

“La UDI ha optado por actuar con responsabilidad y seriedad, privilegiando el análisis por sobre la urgencia mediática. Es una forma de hacer política que, creemos, dignifica a la institución. La UDI no ha tenido un estilo cortoplacista, que puede generar rédito inmediato pero que, en el tiempo, contribuye al deterioro de la credibilidad política. Nosotros apostamos por otro camino: firmeza en el fondo, sobriedad en la forma”, agregó la diputada Constanza Hube.

En todo caso, en la UDI saben que la instalación de su relato tiene dos problemas. Uno se llama Evelyn Matthei y, el otro, Pablo Longueria. Ambos militantes de la colectividad han destacado por ser de las voces más críticas de la administración de Kast al interior del oficialismo.

La semana pasada, la exalcaldesa, quien resultó quinta en la primera vuelta de la elección presidencial del año pasado, arremetió contra varios aspectos de la megarreforma que impulsa el gobierno.

El exsenador, en tanto, se ha propuesto perseguir la presidencia de la UDI y, para eso, planea recorrer el país para sumar militantes a la colectividad. En medio de eso, ha llamado la atención por sus vocerías críticas del gobierno. “Me sorprende el nivel de improvisación en seguridad”, dijo hace unos días, en radio ADN.

Pablo Longueira, extimonel y exsenador UDI. Foto: Mario Tellez.

En la UDI se alejan de esas intervenciones y enfatizan que los parlamentarios y la directiva han estado del lado del gobierno en cada momento de estos primeros dos meses que Kast lleva en La Moneda.

En republicanos toman distancia de la arremetida del partido encabezado por Ramírez y evitan caer en la disputa que abrieron los gremialistas. “La UDI tiene que relajarse y mostrar resultados, como cualquier partido de gobierno. Así se muestra la lealtad”, respondió la diputada Stephanie Jéldrez a los dichos de Gahona.

“La lealtad no se declara, se demuestra. Para mí, lo mejor que puede hacer un partido oficialista es entender que jugamos en equipo y cada quien tiene un rol especial en la cancha. La UDI ha sido súper importante en el diseño del gobierno y espero lo siga siendo”, sostuvo la diputada Javiera Rodríguez.

Foto: Andres Perez Andres Perez

“Es bueno para Chile que los partidos oficialistas compitan por ser los mejores alumnos del gobierno. Eso habla de un Ejecutivo que conduce, que ordena y que ejerce liderazgo”, dijo, por su parte, la diputada Paz Charpentier.

18 DE MARZO DEL 2026 DIPUTADA PAZ CHARPENTIER DURANTE COMISION DE VIVIENDA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En medio del ruido interno, los republicano han apostado por fortalecer su estrategia digital en respaldo del gobierno de Kast. Así, es usual que cada que algún ministro hace algún anuncio importante, son los dirigentes del partido los primeros en destacar los logros del Ejecutivo en sus cuentas de X, Facebook e Instagram. Lo hicieron ayer con Steinert, quien presentó su plan de seguridad en la Cámara de Diputados.