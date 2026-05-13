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    Política

    El tirón de orejas del Frente Amplio a sus dirigentes morosos

    Tras una advertencia de finales de marzo, hace unos días la tienda que lidera Constanza Martínez envió a los tribunales regionales los casos de quienes no están al día con sus cuotas partidarias.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Macarena Energici

    En el comité central del pasado 19 de marzo la dirección del Frente Amplio hizo la advertencia: si los principales dirigentes de la colectividad no se ponen al día con las cuotas partidarias se abrirían procesos disciplinarios en los tribunales internos de la tienda en la que milita el expresidente Gabriel Boric.

    La dirección del partido que lidera Constanza Martínez proyectó que todos los dirigentes pagaran aportes morosos, se podría recaudar cerca de $200 millones.

    El tirón de orejas, según confidencian en el FA, tuvo efecto y varios se acercaron para ponerse al día. Pero existe un alto número de militantes que no lo hizo y hoy se exponen a sanciones.

    En ese marco, hace unos días los militantes morosos fueron derivados a los tribunales regionales del partido. Se trata de la instancia que antecede al tribunal supremo, principal ente para aplicar castigos en la colectividad de Esmeralda 761.

    La revisión de los antecedentes puede tardar, dicen conocedores de este proceso, quienes aseguran no tener un estimado actualizado de cuánto se puede llegar a recaudar, ya que todo depende de cuántos personeros se van poniendo al día o no.

    Dentro de estos procedimientos se deben revisar las admisibilidades y las respuestas de quienes se hayan retrasado con las cuotas partidarias.

    En el partido aseguran que la idea es encontrar fórmulas de conciliación con quienes adeuden dineros a la colectividad frenteamplista.

    Esta no es la primera vez que en FA le hace una advertencia a sus militantes. En un informe de 2025, la dirección del partido advirtió que “cotizar es un deber de la militancia y es parte fundamental del financiamiento del partido, representando el 30% de los ingresos”.

    “Ninguna de nuestras alcaldías ha realizado aportes al partido durante el periodo FA (5 meses). Un 28,72% de estos no han realizado aportes al partido durante todo el periodo FA. Mientras que un 14,89% mantiene sus pagos al día. Diputades: un 22,22% no ha realizado ningún aporte al partido y ninguno va al día, donde el 61,11% debe 2 o más meses. - Ministres: El 50% debe al menos 3 meses de cotizaciones. Delegades provinciales: el 70% no ha realizado aportes al partido durante el periodo FA”, señalaba el documento difundido internamente en ese momento.

    El nuevo llamado de la dirección del Fa a ponerse al día se da en un contexto económico que llegó a verse complicado por el rechazo del Servicio Electoral de su balance, al que se le presentaron observaciones Sin embargo, hace unos días en Servel a acogió las enmiendas y liberó la primera cuota de aporte estatal.

    El otro coletazo de dejar La Moneda

    Al interior de los partidos políticos es habitual solicitar este tipo de dineros a sus autoridades y dirigentes, sobre todo aquellos que han ocupado cargos de responsabilidad en el Estado.

    Esto ocurrió con gran parte del comité central del Frente Amplio, quienes encontraron un gran refugio laboral dentro del gobierno del expresidente Gabriel Boric. A ellos se suman quienes trabajan -o trabajaron- para el Poder Legislativo, ya sean diputados o asesores parlamentarios, además de aquellos que trabajan en municipios.

    Por esto, al dejar La Moneda -por el triunfo del ahora Presidente José Antonio Kast- y pasar a ser oposición al actual gobierno, parte de ese capital financiero del Frente Amplio ya no está disponible, lo que es entendido al interior del partido como algo que puede ser complejo, dado los altos sueldos que se perciben en el Estado.

    Más sobre:FAFrente AmplioServel

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