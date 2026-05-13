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    “Obsesión”: La irónica respuesta del Atlético de Madrid a la polémica conferencia del presidente del Real Madrid

    El club colchonero uso sus redes sociales para replicar a Florentino Pérez, el cual los nombró en la rueda de prensa donde anunció que habrá elecciones en la institución merengue.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Foto: FRANCK FIFE / AFP. FRANCK FIFE

    Florentino Pérez disparó a la bandada. LaLiga, la UEFA, los clubes, los árbitros, sus detractores, los medios, los periodistas y todo lo que se mueve alrededor del Real Madrid fueron aludidos por el presidente del club merengue en una rueda de prensa que ya se cataloga en Europa como “histórica”.

    Y como era de esperarse, las respuestas no se ha tardado en llegar. Durante la jornada de este miércoles 13 de mayo, Atlético de Madrid usó sus redes sociales para replicar al empresario hispano e ironizó con sus dichos.

    “¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti? Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti. Atleti, Atleti, Atleti. Obsesión, definición según la RAE (Real Academia de la Lengua Española): Perturbación anímica producida por una idea fija", posteó el cuadro colchonero en su cuenta de X (exTwitter).

    Con ello, salieron al paso a los tres dardos que lanzó Florentino contra su institución. “Si quieren que me vaya, me voy cuando venga alguien como ahora y me gane las elecciones. Si me gana las elecciones, bendito sea Dios. La propiedad es de los socios, no de unos cuantos periodistas concentrados que supongo que serán del Atleti“, fue lo primero que dijo el timonel del Real.

    Luego aseguró que “¿Qué dirán los otros clubes? ¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atlético? No hay en la historia un club como el Madrid.¿Quieren que gane 10-0 todos los días? Lo vamos a conseguir, no se preocupe".

    Acto seguido, les criticó la venta del club al fondo estadounidense Apollo Sports Capital. “Quiero entregarles el patrimonio del club a los socios, como he dicho que lo voy a hacer. Es de ellos, yo no soy de otros club que se quedaron con el club y ahora lo han vendido y se han enriquecido“, soltó Pérez.

    Los dardos contra el Barcelona

    El Atlético no fue el único club aludido. Barcelona también recibió dardos del presidente del Real Madrid. El dirigente habló sobre el Caso Negreira, donde las autoridades investigan presuntos pagos millonarios del club culé -durante 17 años- al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.

    “Vamos a hacer un dosier importante para la UEFA sobre el Caso Negreira, por el bien del fútbol. Es una corrupción sistémica. Es el mayor caso de corrupción en la historia del fútbol... He ganado siete Champions y siete Ligas, y tenía que haber ganado 14. Las otras me las han robado. Esta temporada nos han quitado 18 puntos”, lanzó Florentino Pérez.

    Y la escuadra azulgrana respondió con todo. “En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones”, concluyeron.

    Mira el posteo del Atlético de Madrid:

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