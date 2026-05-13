A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming
El título se define este miércoles en el Estadio Olímpico de Roma.
Este miércoles se desarrolla la definición de la Copa Italia, con el partido entre Lazio y el Inter de Milán en Roma.
Los clubes se instalaron en la última etapa tras dejar en semifinales a Atalanta y Como, respectivamente, configurando una esperada gran final.
Se trata de un desafío al que el Inter se presenta como campeón de la Serie A de Italia.
Cuándo juega Lazio vs. Inter
El partido de Lazio contra Inter de Milán es este miércoles 13 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes definen el título en el estadio Olímpico de Roma.
Dónde ver a Lazio vs. Inter
El partido de Lazio contra Inter se transmite en el canal DSports de DirecTV.
Además, la definición de la Copa Italia tiene transmisión online en la plataforma DGO.
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