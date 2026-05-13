Champions, transferencias, récords y muchos millones de dólares: la megaobra que enaltece a Manuel Pellegrini en el Betis

Desde que firmó con el Betis, en julio de 2020, la carrera de Manuel Pellegrini ha sumado más luces que sombras a su ya exitosa trayectoria. La última piedra de esta gran obra del Ingeniero es la clasificación a la Champions League, la primera del club sevillano desde hace 21 años, su única aparición.

Desde que se estrenó con los béticos, en la campaña 2020-’21, Pellegrini ha logrado poner al equipo andaluz en torneos continentales en seis años consecutivos, un éxito inédito y absoluto para un club más acostumbrado más a los puestos de descenso en las últimas tres décadas. Ese logro lo corona ahora con la clasificación al máximo torneo europeo.

El chileno agiganta su legado: en la temporada pasada llevó al elenco a jugar su primera final continental, la Conference League, definición que perdió por goleada ante el Chelsea. Eb En la actual metió al equipo en los cuartos de la Europa League por primera vez.

La valoración es total. “Pellegrini ya se convirtió en una leyenda del Betis. Es un técnico que entiende la manera en la que tiene que afrontar los partidos. Eso se nota en sus planteamientos”, señaló a El Deportivo el croata Robert Jarni, exlateral histórico de los sevillanos.

El hito se engrandece con una mirada más amplia. El chileno es el primer entrenador sudamericano de la historia que clasifica a cinco equipos a una Liga de Campeones de Europa, después de hacerlo con el Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y ahora con el Betis. Además, será el tercer DT con más participaciones en el máximo torneo después de las ocho ediciones de Carlo Ancelotti y las seis de Claudio Ranieri.

Sin exagerar, bajo la conducción del chileno el equipo andaluz ha vivido las mejores épocas de una historia que cumplirá 125 años en septiembre próximo. En los últimos 50 años, el Betis fue una institución acostumbrada a coquetear con el descenso, pero que con la llegada del chileno consolidó una regularidad inédita en su bitácora.

Tras la victoria ante Atlético de Madrid, en febrero pasado, el DT de 72 años añadió dos nuevas marcas a su rico palmarés individual, pero también en lo que refiere al club de las Trece Barras. El triunfo sobre los colchoneros le permitió al Ingeniero convertirse en el quinto técnico con más triunfos en la historia de LaLiga, tras completar 260 para superar en uno a Javier Irureta, aunque sumó cuatro más desde esa fecha.

Ese resultado ante los albirrojos (no le ganaban a ese rival en la capital hacía 14 años) permitió, además, contabilizar 300 goles para el club de Heliópolis desde el arribo del santiaguino. Tras el triunfo ante Elche esa cifra llegó a las 326, muy lejos del anterior récord de Lorenzo Serra Ferrer, precisamente el DT que los llevó a la Champions esa solitaria ocasión, cuyo equipo celebró 284 veces en 198 encuentros.

No fue la única marca del mallorquín que pulverizó el chileno. En abril de 2025, después de vencer al Girona, el exzaguero de la U sumó 117 victorias en todas las competiciones, cifra que le permitió convertirse en el DT más ganador de los verdiblancos.

El Betis jugará la próxima Champions League. Foto: @RealBetis / X.

“Esto valora muy bien su desempeño, sus ideas, su criterio, la manera que tiene de enfrentar el fútbol. Es un profesional muy completo, que maneja todas las facetas del juego, tácticamente hablando. Sus equipos tienen una estructura clara y definida, juegan de la misma manera en cualquier cancha. Transmite mucha confianza”, advertía el mismo Serra Ferrer a El Deportivo, tras ver caer su marca, al igual que la cantidad de partidos: 309 del chileno contra 264 del hispano.

Más dinero

El proyecto bético ha ido en franco ascenso desde la llegada del adiestrador, no solo dentro de la cancha, sino también en las finanzas de la institución, que suma ambiciones y objetivos a medida que han pasado las temporadas con el chileno en la banca.

“Cuando llegamos a Betis, el equipo pasaba por muchos problemas. El club no hizo contrataciones de jugadores y debimos afrontar el proyecto con los mismos futbolistas de la temporada anterior”, recordaba el propio DT tras el triunfo sobre Elche, a la hora de hacer un balance.

El éxito permanente ha permitido enormes ingresos al club de las Trece Barras. Los cuartos de final de la Europa League representaron una ganancia cercana a los 23 millones de dólares. La fase de liga del certamen continental contempla bonos por resultados. Cada victoria significa un monto de US$ 2,5 millones, mientras que el empate entrega US$ 820 mil. Es decir, un equipo puede sumar US$ 11,7 millones solo en incentivos por mérito deportivo.

Si se habla de rondas superiores, los montos son siderales: US$ 12,9 millones por los octavos de final; US$ 14,6 millones por los cuartos; US$ 17,6 millones por las semifinales; US$ 21,7 millones por ser finalista y US$ 29,3 millones por coronarse campeón. En suma, un equipo puede alcanzar hasta US$ 130 millones. Cabe recordar que la temporada pasada sumó alrededor de US$ 14 millones por llegar a la final de la Conference League, cifra que se agrega a los premios de los cursos europeos anteriores: poco más de US$ 56 millones.

En ese contexto, solamente por rendimiento deportivo en el ciclo de Manuel Pellegrini en el banco, el cuadro más popular de Andalucía metió en su balance alrededor de 94 millones de la moneda norteamericana.

El rendimiento deportivo internacional también ha puesto en vitrina a las máximas figuras del equipo verdiblanco. Desde que el Ingeniero llegó al equipo, en julio de 2020, la sociedad andaluza ha ingresado 309 millones de dólares solo en ventas y cesiones de jugadores, el periodo más productivo en la historia de la institución. Es decir, con el santiaguino en la banca, los verdiblancos ingresaron más de 400 millones de la divisa norteamericana.

Esas cifras han permitido formar un plantel para intentar hacer frente a las potencias españolas, con presupuestos que duplican y hasta triplican el presupuesto de los sevillanos, el que ronda los US$ 200 millones. En ese periodo destaca la llegada del brasileño Antony, por el cual pagaron cerca de 26 millones fijos de la misma moneda, solo superado por la contratación de Denilson en 1998 (63 millones al cambio de hoy) y Borja Iglesias en 2019 (31 millones).

Esa salud financiera ha permitido a la institución trabajar en la renovación de su estadio Benito Villamarín, después de acordar una inversión cercana a los 300 millones de dólares. El recinto deberá inaugurarse en mayo de 2028, dos años antes de la Copa del Mundo que coorganizará España.

VINCENT WEST

La realidad contrasta con el pobre rendimiento de su archirrival Sevilla. Si bien la junta de accionistas acaba de acordar la venta en casi 500 millones de dólares, el equipo está cerca de regresar a la Segunda División.

La prensa aplaude su presentación

Los elogios hacia la figura del entrenador chileno no demoraron en llegar. Mientras los fanáticos le dedicaron cánticos al final del duelo jugado en La Cartuja, la prensa de Sevilla destacó su nuevo hito en el fútbol hispano. “Otro logro más para un entrenador, Manuel Pellegrini, que ha marcado una época imborrable, sin precedentes, en el club de las trece barras”, publicó el diario de Sevilla.

“La populosa y fiel hinchada bética lo merecía. Esta vez eran más de 51.000 espectadores los que hicieron el esfuerzo de acudir a La Cartuja un martes a las siete de la tarde, lo que en el fútbol español, y mundial, es una mayúscula afluencia de público”, agrega el mismo medio.

El portal ABC recalcó el hito histórico que consiguió Pellegrini con el cuadro bético. “El Betis ha sellado su pase a la disputa de la Champions League en la temporada 2026-27 gracias a atar el quinto puesto de LaLiga EA Sports. El conjunto verdiblanco se ha visto beneficiado de los puntos logrados por los equipos españoles en Europa durante la temporada, entre ellos el propio Betis llegando a cuartos de final de la Europa League, y con ello España ha sido premiada con esta plaza extra que ocuparán los de Manuel Pellegrini, que se convierte en el segundo entrenador que ha logrado presencia en la Champions con el Betis.”

El medio El Desmarque, en tanto, valoró las palabras del Ingeniero tras asegurar la plaza al torneo más importante a nivel de clubes. “Tan merecida y necesaria como esta vez fueron las palabras de Manuel Pellegrini que lejos de golpes en el pecho habló de “momentos duros y derrotas dolorsas” a la vez que dejaba claro que era algo que le “debía” a la afición del Betis. Y tanto que se lo debía".