El mayor precio en la era de Manuel Pellegrini: Betis anuncia la llegada del brasileño Antony

Betis logra el fichaje de uno de lo principales anhelos de su numerosa hinchada. A través de una seguidilla de videos, el club sevillano anunció el regreso del brasileño Antony a título definitivo, después de estar cedido desde Manchester United, en el primer semestre del año.

Durante la jornada, a través de sus canales oficiales, el club verdiblanco dio periódicas pistas sobre el retorno del paulista. Fichaje que el viernes pasado se daba como cerrado, pero que estuvo congelado en algún momento del fin de semana.

Un video con el barrio sevillano de Triana como protagonista y la imagen de una calle con el nombre de Antonio de Triana. Así, la institución daba certezas de que “Triana nunca volvió a ser la misma...”. Momentos más tarde, los béticos daban el vamos: “La noticia que todos estábais deseando leer. Es oficial. Es real. Vuelve a casa. ¡Bienvenido, @antony00!”.

Tras el trabajo multimedia de los andaluces, el equipo que dirige Manuel Pellegrini sinceró el retorno de su estrella en un escueto comunicado publicado en los mismos canales.

“El Real Betis Balompié y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Antony. Antony Matheus dos Santos (Sao Paulo, Brasil, 24/02/2000) regresa de esta forma definitivamente al conjunto verdiblanco, con el que firma hasta 2030”, informó el club.

Costosa inversión

El jugador de 25 años, formado en sao Paulo, se convierte en refuerzo del equipo español a título definitivo, tras su exitoso paso por el Benito Villamarín. Largas negociaciones con Manchester United, club que ha resistido hasta el final a la espera de que le llegara un ofrecimiento mejor por un futbolista por el cual pagaron cerca de 100 millones de dólares al Ajax de Países Bajos, hace exactamente tres años.

Según confirma el diario Estadio Deportivo de Andalucía, la operación se cerró este mismo lunes tras comprometer un pago de 25,8 millones de dólares fijos más otros 4,5 millones en variables, siempre en función de diversos objetivos

En la misma operación, el gigante de la Premier League de Inglaterra se reserva el 50% de una futura venta. Situación que tampoco suena descabellada, considerando la edad del atleta.

De acuerdo con el mismo medio, el extremo renunció a la cantidad que le debían los británicos para acelerar la operación. También desestimó a un alto porcentaje de su sueldo que rondaba los 12 millones de dólares, en su paso por Old Trafford.

De paso, el fichaje del brasileño representa la inversión más alta por un solo jugador en la era de Manuel Pellegrini, quien asumió en el Betis en julio de 2020. El segundo de la lista es el colombiano Juan Camilo Hernández, quien arribó en febrero previo pago de US$ 15 millones al Columbus Crew de la Major League Soccer.