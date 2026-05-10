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    Política

    Desmarcados del “tsunami”: bancada DC presentará indicaciones “prudentes y técnicamente justificadas” a megarreforma

    Desde la falange los parlamentarios han dicho que están abiertos al diálogo, aunque aseguran que el plan del Gobierno no los representa.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Santiago 4 de mayo 2026. La bancada de la Democracia Cristiana arriba a La Moneda para sostener una reunion con Hacienda e Interior para presentar propuestas en el marco de la reforma en discusion. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Desde la bancada parlamentarios del Partido Demócrata Cristiano (DC) señalaron que no participarán de el “tsunami de indicaciones” que han manifestado actores de la oposición y que ha sido criticado por el Gobierno calificándolo como “sabotaje legislativo”, como señaló la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

    Fue en el podcast Provócame, que el diputado Jaime Araya, independiente con cupo del Partido Por la Democracia, mencionó que si sumaban las indicaciones que estaban planeando enviar cada partido de oposición, estas llegarían a más de 2 mil.

    Esto, como el mismo Araya ha mencionado, con el objetivo de “inundar” la tramitación legislativa ante, lo que señaló, como un escaso margen de negociación por parte del Gobierno.

    En ese contexto, el diputado Patricio Pinilla (DC), quien es integrante de la Comisión de Trabajo, dijo que “hemos decidido efectuar indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional. Estas serán prudentes, adecuadas, técnicamente justificadas, conectadas con las necesidades de la gente y además de buena fe”.

    Asimismo, añadió que “vamos a enfocarnos en señalar con mucha fuerza de que este proyecto no nos representa, no nos gusta, no sentimos que vaya a cumplir los objetivos de crecimiento y empleo que señala, pero que estamos abiertos al diálogo, lo hemos estado siempre, pero que sin embargo no hemos encontrado aún reciprocidad por parte del Gobierno”.

    Entre las indicaciones que presentarán, señaló que estarán dirigidas hacia medidas anunciadas como la reducción del impuesto corporativo, la exención de contribuciones para adultos mayores sobre la segunda vivienda, la invariabilidad tributaria por 25 años y la facilidad a las inversiones que tengan resoluciones mediambientales negativas.

    Además, el parlamentario dijo que propondrán indicaciones al megaproyecto en materia agrícola, de transporte y en temas relacionados a los pescadores.

    “Esa es la posición de la Democracia Cristiana, de la bancada que se expresará en una cantidad acotada de indicaciones, muchas de ellas de carácter supresivo, otras de carácter aditivo, pero que buscan mejorar un proyecto que no nos gusta, que no nos representa, pero que bueno, el Presidente ha insistido en que su es su objetivo final y esa discusión tendrá que darse democráticamente en el Congreso”, concluyó Pinilla.

    En la misma línea, la diputada Priscilla Castillo dijo que “vamos a actuar con seriedad y solo vamos a presentar las indicaciones que sean necesarias y no para buscar dilatar la tramitación”.

    El lunes pasado representantes de la DC y el Frente Regionalista Verde fueron hasta La Moneda para reunirse con los ministros del Interior, Claudio Alvarado y el de Hacienda, Jorge Quiroz.

    En esa instancia entregaron una carta a los secretarios de Estado en que señalaban sus límites y propuestas respecto a las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

    “Le hemos hecho ver cuáles son nuestros puntos donde creemos que se puede avanzar mucho más, en cuáles encontramos que se ha hecho de buena forma y en cuáles definitivamente va a ser complejo llegar a un acuerdo”, dijo en ese momento el presidente de la DC, Álvaro Ortiz.

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    Más sobre:Democracia CristianaPlan de ReconstrucciónMegarreformaJosé Antonio Kast

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