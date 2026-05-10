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    Al menos 69 muertos por ataque de milicia comunitaria en República Democrática del Congo

    La masacre ocurrió en la provincia de Ituri, una de las zonas más afectadas por la violencia armada y los conflictos intercomunitarios en el noreste del país africano.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Al menos 69 muertos deja ataque de milicia comunitaria en República Democrática del Congo ALEXIS HUGUET

    Al menos 69 personas, en su mayoría civiles, murieron tras un ataque perpetrado por integrantes de la milicia comunitaria Codeco en el noreste de la República Democrática del Congo, según informaron fuentes locales y de seguridad.

    El ataque ocurrió a finales de abril en la provincia de Ituri, una región fronteriza con Uganda que desde hace años enfrenta episodios de violencia vinculados a disputas comunitarias y presencia de grupos armados.

    De acuerdo con antecedentes recopilados, hombres armados vinculados a la milicia Codeco atacaron varias localidades luego de enfrentamientos previos entre otro grupo armado, identificado como la Convención para la Revolución Popular (CRP), y las Fuerzas Armadas congoleñas.

    Al menos 69 muertos deja ataque de milicia comunitaria en República Democrática del Congo ALEXIS HUGUET

    El presidente de la sociedad civil de Ituri, Dieudonné Losa, señaló que la cifra provisional de víctimas supera las 70 personas, mientras que fuentes de seguridad reportaron al menos 69 fallecidos.

    La recuperación de los cuerpos se vio retrasada durante varios días debido a las condiciones de inseguridad en la zona.

    La provincia de Ituri se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en el este del país, donde operan múltiples milicias comunitarias y grupos rebeldes armados.

    Entre ellos figura Codeco, organización acusada reiteradamente de ataques contra civiles, masacres y enfrentamientos étnicos en la región.

    Al menos 69 muertos deja ataque de milicia comunitaria en República Democrática del Congo NACIONES UNIDAS / MONUSCO

    En paralelo, organismos internacionales han advertido sobre el deterioro humanitario en el este del Congo debido a los constantes ataques armados, desplazamientos masivos y secuestros de civiles.

    La ONU alertó esta semana sobre una nueva escalada de violencia en Ituri y Kivu del Norte, donde decenas de personas han muerto en ataques registrados en los últimos días.

    Más sobre:República Democrática del CongoVíctimasMiliciaCodeco

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