Irán advierte represalias “inmediatas” a posible despliegue militar europeo en estrecho de Ormuz

Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, comunicó este domingo que su país responderá ante cualquier posible despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz que tenga el fin de contribuir al bloqueo perimetral de Estados Unidos.

“La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata”, sostuvo el viceministro iraní mediante una publicación en X.

En ese sentido, Irán sostuvo que que la seguridad del estrecho debe quedar exclusivamente bajo control iraní. “Tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”, agregó Garibabadi.

Las declaraciones se enmarcan tras envío de naves militares de Francia y Reino Unido hacia el mar Rojo y el golfo de Adén, con el objetivo de contribuir en una futura misión de cooperación destinada a resguardar la libertad de navegación en las cercanías de Ormuz.

“La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema”, indicó la autoridad iraní.

Gharibabadi apuntó, además, que la inestabilidad regional responde al “uso ilegal de la fuerza”, a amenazas y bloqueos navales estadounidenses a los puertos iraníes.

Asimismo, el viceministro insistió en que el estrecho de Ormuz no debe quedar bajo influencia de potencias extranjeras y defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre esa vía marítima estratégica.

La tensión en aquella ruta marítima estratégica, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ha aumentado tras una serie de ataques luego del acuerdo de tregua entre Irán y Estados Unidos.