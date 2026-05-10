SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Irán advierte represalias “inmediatas” a posible despliegue militar europeo en estrecho de Ormuz

    El viceministro iraní insistió en que la ruta no debe quedar bajo influencia de potencias extranjeras y defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre esa vía marítima estratégica.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, comunicó este domingo que su país responderá ante cualquier posible despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz que tenga el fin de contribuir al bloqueo perimetral de Estados Unidos.

    “La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata”, sostuvo el viceministro iraní mediante una publicación en X.

    En ese sentido, Irán sostuvo que que la seguridad del estrecho debe quedar exclusivamente bajo control iraní. “Tanto en tiempos de guerra como de paz, únicamente la República Islámica de Irán puede garantizar la seguridad en este estrecho y no permitirá que ningún país interfiera en estos asuntos”, agregó Garibabadi.

    Las declaraciones se enmarcan tras envío de naves militares de Francia y Reino Unido hacia el mar Rojo y el golfo de Adén, con el objetivo de contribuir en una futura misión de cooperación destinada a resguardar la libertad de navegación en las cercanías de Ormuz.

    La seguridad marítima no se garantiza mediante exhibiciones de poder militar, especialmente por actores que, mediante apoyo, participación o silencio frente a la agresión y el bloqueo, forman parte del problema”, indicó la autoridad iraní.

    Gharibabadi apuntó, además, que la inestabilidad regional responde al “uso ilegal de la fuerza”, a amenazas y bloqueos navales estadounidenses a los puertos iraníes.

    Asimismo, el viceministro insistió en que el estrecho de Ormuz no debe quedar bajo influencia de potencias extranjeras y defendió el derecho de Irán a ejercer soberanía sobre esa vía marítima estratégica.

    La tensión en aquella ruta marítima estratégica, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ha aumentado tras una serie de ataques luego del acuerdo de tregua entre Irán y Estados Unidos.

    Más sobre:IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzFranciaReino Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Robo en Lo Prado deja al descubierto presunto microtráfico de drogas en domicilio de la víctima

    Comunidad palestina de Chile critica cita de Kast con presidente israelí y acusan “incoherencia”

    Agresión a diputado Javier Olivares (PDG) genera rechazo entre parlamentarios de diversos sectores

    Imputado por femicidio frustrado en Iquique quedó en prisión preventiva

    Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”

    Desbordes valora eventual “pausa” en los traspasos de SLEP, pero desliza crítica a conducción del Mineduc

    Lo más leído

    1.
    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    Más de 30 sociedades científicas responden a dichos de Kast sobre investigación y financiamiento público

    2.
    Senador Calisto queda con arraigo nacional tras reformalización por fraude al fisco de más de $105 millones

    Senador Calisto queda con arraigo nacional tras reformalización por fraude al fisco de más de $105 millones

    3.
    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    Gobierno realiza segundo vuelo de expulsados con 40 personas: tendrán como destinos Colombia, Haití y República Dominicana

    4.
    Diputado Javier Olivares (PDG) y asesor resultan lesionados tras agresión en Olmué

    Diputado Javier Olivares (PDG) y asesor resultan lesionados tras agresión en Olmué

    5.
    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta

    Detienen a ciudadana argentina en el aeropuerto de Santiago por llevar munición en su maleta

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Madrid por el Clásico Español en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Robo en Lo Prado deja al descubierto presunto microtráfico de drogas en domicilio de la víctima
    Chile

    Robo en Lo Prado deja al descubierto presunto microtráfico de drogas en domicilio de la víctima

    Comunidad palestina de Chile critica cita de Kast con presidente israelí y acusan “incoherencia”

    Agresión a diputado Javier Olivares (PDG) genera rechazo entre parlamentarios de diversos sectores

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad
    Negocios

    Startups, pymes y grandes empresas: la alianza que Corfo quiere acelerar en sostenibilidad

    Lo que declaró Michael Clark a la CMF: “No participo en la propiedad de ninguna de las empresas del grupo Sartor”

    Cómo cambiar la tendencia

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos ratones tienen la misma mutación que nos permite hablar, según un reciente estudio

    Qué explica las sensaciones que generan las casas “embrujadas”, según una investigación científica

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Céspedes y Palavecino, con tarjeta roja: revisa las expulsiones en el friccionado partido entre la UC y Ñublense
    El Deportivo

    Céspedes y Palavecino, con tarjeta roja: revisa las expulsiones en el friccionado partido entre la UC y Ñublense

    En plena caída del Real Madrid: la publicación de Kylian Mbappé que lo vuelve a poner en el centro de las críticas

    El aviso de Álvaro Arbeloa tras la coronación del Barcelona: “Sabemos que el Real Madrid siempre vuelve”

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes
    Cultura y entretención

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”
    Mundo

    Pasajeros de crucero con hantavirus desembarcan en Tenerife y presidente de Islas Canarias pone reparos por “roedores nadadores”

    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral

    Uranio en disputa: El punto clave de las negociaciones entre Washington y Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?