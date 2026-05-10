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    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral

    El presidente estadounidense reaccionó en Truth Social luego de leer la respuesta enviada por representantes iraníes en medio de las negociaciones vinculadas al conflicto regional.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este sábado como “totalmente inaceptable” la respuesta entregada por representantes de Irán respecto a una propuesta para poner fin a la guerra que enfrenta a Teherán con Washington e Israel.

    A través de su red social, Truth Social, Trump reaccionó a la propuesta iraní con un breve mensaje publicado durante la tarde.

    “Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta — ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario estadounidense.

    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral

    Aunque Trump no entregó detalles específicos sobre el contenido de la propuesta, el mensaje hace referencia a la respuesta enviada por Irán en el marco de contactos diplomáticos orientados a explorar una eventual salida al conflicto regional.

    La publicación se produce en medio de un escenario de alta tensión entre ambos países, marcado por ataques cruzados, sanciones estadounidenses y la crisis en el estrecho de Ormuz.

    Durante las últimas semanas, la administración Trump ha endurecido su postura frente a Teherán, incluyendo nuevas sanciones económicas y advertencias relacionadas con el tránsito marítimo en el Golfo Pérsico.

    Por su parte, Irán ha insistido en que cualquier negociación debe considerar el levantamiento de sanciones y garantías respecto a su soberanía y seguridad regional.

    Trump califica de “totalmente inaceptable” respuesta de Irán en medio de tensión bilateral Sha Dati
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