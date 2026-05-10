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    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El evento debutará el 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins y buscará combinar música, gastronomía y cultura regional en una experiencia enfocada en la identidad latinoamericana.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    La productora Lotus y el cantante colombiano Juanes anunciaron el lanzamiento de BAMBA, un nuevo festival dedicado a la música y cultura latinoamericana que se realizará el próximo 24 y 25 de octubre de 2026 en el Parque O’Higgins.

    El evento buscará posicionarse como un espacio centrado en la identidad cultural de la región, reuniendo distintos estilos musicales latinoamericanos, desde el rock y el pop hasta sonidos alternativos y ritmos bailables.

    Según explicaron sus organizadores, el festival nace en un contexto de expansión global de la música latina y apunta a transformarse en un nuevo punto de encuentro para artistas y público bajo una propuesta que combine conciertos, gastronomía y experiencias culturales.

    “BAMBA es el lugar donde nuestra música nos vuelve a reunir”, señalaron desde la organización.

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    La iniciativa es impulsada por Lotus, productora detrás de festivales como Lollapalooza Chile, junto a Juanes, quien participa como referente artístico y socio del proyecto.

    El festival contará con dos escenarios principales de libre acceso, además de distintas zonas temáticas distribuidas en el Parque O’Higgins.

    Entre ellas destacan el Mercado Mestizo, orientado al arte y los oficios latinoamericanos; espacios gastronómicos como Cocinerías y El Comedor; y La Cantina, dedicada a cerveza y coctelería regional.

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    La organización indicó además que BAMBA incorporará criterios de sostenibilidad y accesibilidad universal como parte de su diseño general.

    Uno de los elementos distintivos del evento será que los asistentes podrán consumir coctelería y bebidas mientras presencian los conciertos en vivo, eliminando restricciones habituales presentes en otros festivales.

    “Todos los pases permiten disfrutar de nuestra coctelería de autor mientras se presencian los shows en vivo”, detallaron.

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El festival también ofrecerá distintas modalidades de acceso y experiencias premium.

    Entre ellas se encuentran el pase “Bamba — La Fiesta”, orientado al recorrido general por el recinto; Club Bamba, con ubicación preferencial frente a los escenarios; y La Terraza by Cenco, que incluirá plataformas elevadas con vista panorámica del parque.

    Hasta ahora, la organización no ha anunciado el line-up oficial de artistas que participarán en esta primera edición del festival.

    Más sobre:BambaMúsica LatinoamericanaJuanesLotusFestival

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