Agresión a diputado Javier Olivares (PDG) genera rechazo entre parlamentarios de diversos sectores

Condenas en contra de la violencia se han registrado desde el Congreso Nacional a raíz de la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares (PDG) este domingo.

El parlamentario del Partido de la Gente acusó haber sido víctima de una agresión física durante la madrugada del domingo, cuando participaba de una actividad en la sede del Club Deportivo Amateur Montevideo, en Olmué, Región de Valparaíso.

De acuerdo a lo denunciado, el diputado fue abordado sorpresivamente por un sujeto que le propinó un golpe de puño en el rostro, mientras un segundo individuo lo empujó al suelo y le dio diversas patadas.

En ese contexto, uno de sus asesores intentó auxiliarlo, resultando agredido también. Ambos, posteriormente, fueron trasladados al Hospital de Limache, donde se diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Durante la tarde de la misma jornada, la oficina parlamentaria de Javier Olivares anunció la presentación de acciones legales en contra de los responsables.

Parlamentarios califican de “inaceptable” la violencia

Su compañero de bancada, el diputado Fabián Ossandón (PDG), dijo condenar “de manera categórica cualquier tipo de violencia o agresión, venga de donde venga. Lo ocurrido con el diputado Javier Olivares es inaceptable y nunca puede normalizarse”.

“Pero también quiero ser muy claro. Quienes tenemos responsabilidades públicas estamos llamados a bajar el nivel de polarización, violencia y provocaciones permanentes que muchas veces terminan generando más división entre los chilenos”, agregó al respecto

“Chile necesita más diálogo, más respeto y más responsabilidad de parte de todos. La violencia nunca puede transformarse en una herramienta política ”, cerró.

Por su parte, el diputado Erich Grohs (PNL) manifestó que “uno puede estar en desacuerdo con un parlamentario, con un gobierno o con cualquier postura política, pero responder con golpes es completamente inaceptable. Chile necesita más diálogo y menos odio ”.

La diputada Francesca Muñoz (PSC) señaló que “la violencia nunca puede transformarse en una herramienta política ni social. Cuando se cruzan esos límites, pierde la democracia y pierde el país . Toda agresión debe ser rechazada transversalmente, sin dobles discursos ni justificaciones”.

En esa misma línea, la parlamentaria Javiera Rodríguez (PRep) indicó que “el clima de violencia debe acabarse, y en parte, hay algunos congresistas y actores políticos que contribuyen a polarizar . No condenan la violencia, elaboran discursos llenos de odio, y no aportan con buenas ideas. Mi solidaridad con Javier Olivares y con todos quienes defendiendo ideas se llevan injustamente el peso de la intolerancia”.

En tanto, la congresista Marlene Pérez (UDI) también condenó categóricamente la agresión. “La violencia nunca puede transformarse en una forma de expresión política ni de manifestación. Más allá de las diferencias que puedan existir en democracia, el respeto siempre debe prevalecer ”, indicó.

Tomás Kast, diputado Evópoli, solidarizó con el parlamentario afectado y su equipo. “Lo ocurrido es gravísimo e inaceptable. En democracia no puede haber espacio para la violencia ni las agresiones contra quienes piensan distinto”.

“ Se cruzó un límite que no podemos normalizar . Chile está cansado del odio y de quienes creen que la política se hace con violencia (...) Las diferencias se enfrentan con diálogo y respeto, nunca con golpes ni amenazas”.

El diputado Francisco Orrego (RN) también manifestó que “en democracia no hay espacio para la violencia, venga de donde venga. Podemos tener diferencias políticas profundas con la izquierda o con cualquier sector, pero jamás normalizar agresiones físicas contra quienes piensan distinto”.

En ese sentido dijo que lo ocurrido “es condenable y demuestra el nivel de intolerancia que algunos sectores extremos han instalado en el debate público. Chile necesita más respeto y menos fanatismo político ”.

En el oficialismo también se registraron condenas. El diputado Daniel Manouhchehri (PS) calificó lo ocurrido de “inaceptable”.

El diputado afirmó que “ la violencia física contra un parlamentario no es respuesta política , nunca. Eso no cambia nada de lo que pienso de su manera de pensar y actuar. Pero una cosa es el debate político y otra muy distinta es un golpe en la cara. Espero que se identifique a los responsables”.

Igualmente, el diputado Jaime Araya (PPD) dijo que la agresión en contra de Javier Olivares “es intolerable”.