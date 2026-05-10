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    Política

    Martínez (FA) dice que oposición tiene “el deber de plantear las indicaciones” a la megarreforma

    La presidenta del Frente Amplio defendió la estrategia adoptada por sectores de la oposición, calificando que la iniciativa del gobierno es un proyecto "extremadamente malo".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Martínez (FA) dice que oposición tiene “el deber de plantear las indicaciones” a la megarreforma Pablo Vásquez R.

    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martinez, respaldó este domingo la estrategia anunciada por la oposición de dilatar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, a través de la presentación de indicaciones.

    La controversia estalló luego de que figuras de la oposición, entre ellas Darío Quiroga, y los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Indep.-PPD) y Marcos Barraza (PC), planteara la presentación de indicaciones a la megarreforma.

    En diálogo con Mesa Central en Canal 13, la timonel del FA sostuvo que no le pareció el video de sus pares de la oposición, pero lo desdramatizó.

    “A mí no me gusta, pero no creo que tenga la importancia en contraposición a un proyecto que está avanzando muy rápido en el Congreso y que una de las pocas medidas que puede tener la oposición es plantear indicaciones”, declaró.

    Martínez planteó, además, que presentar indicaciones es una labor “totalmente legítima” y parte de la función parlamentaria. “La oposición tiene no solo el derecho, sino el deber de plantear las indicaciones que estime necesarias y pertinentes para un proyecto que es extremadamente malo”, señaló.

    Según la timonel del Frente Amplio, la verdadera obstrucción proviene del Ejecutivo al no recoger las aprensiones de organismos autónomos ni de la oposición. “Es que hoy día quienes más están obstruyendo el debate en el Congreso es el propio gobierno”, evaluó.

    “El problema es que el gobierno dice que va a hacer cosas, pero está llevando una agenda extremadamente ideológica, sin compensación alguna y sin escuchar”, agregó Martínez.

    En esa misma línea, la líder frenteamplista acusó al Ejecutivo de no escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, al Fondo Monetario Internacional y a la Corte Suprema, organismos que han transparentado los reparos en torno al proyecto.

    “¿Está escuchando al Consejo Fiscal Autónomo? ¿Al FMI? ¿A la Corte Suprema? ¿A ex candidatos presidenciales de su sector? No está escuchando a nadie", sentenció.

    En ese sentido, la timonel del FA sostuvo que rechazará la idea de legislar, pero la colectividad está dispuesta a dialogar. “No hay ninguna cosa positiva en este proyecto”, sostuvo.

    “La actitud de falta de disposición a conseguir algún tipo de diálogo, algún tipo de mirada, algún tipo de razonabilidad respecto a lo que está diciendo la oposición, hace que la carga del diálogo democrático no esté en la oposición, esté en el Gobierno”, zanjó.

    Más sobre:Constanza MartinezFrente AmplioIndicacionesMegarreformaPlan de Reconstrucción Nacional

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