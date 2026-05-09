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    Política

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición

    "Nuestro objetivo jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando", sostuvo el jefe de la bancada, Raúl Soto.

    Por 
    Javiera Ortiz
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La estrategia anunciada por la oposición de dilatar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, a través de la presentación de indicaciones encendió las alertas en la bancada de independientes del Partido por la Democracia, quienes rechazaron la estrategia.

    El jefe de la bancada de PPD-independientes, Raúl Soto, señaló que aquel bloque “no se va a sumar a ninguna estrategia de sabotaje u obstruccionismo”.

    “Lo que hemos acordado colectivamente es esto, vamos a trabajar en propuestas de forma constructiva para apoyar a la clase media, a los sectores vulnerables y a las pymes. Nuestro objetivo jamás será ser una oposición obstruccionista o que esté saboteando”, apuntó Soto.

    Asimismo, el subjefe de la bancada, Héctor Ulloa, se desmarcó de la práctica anunciada por la oposición y apuntó que optarían por presentar una propuesta “con foco en la clase media, las pymes y mipymes”.

    "Esa es nuestra postura. Nosotros estamos abiertos al diálogo y a ser una oposición constructiva. Invitamos al gobierno y sobre todo al ministro Quiroz a transparentar si va a pasar máquina, o abrirá el debate para perfeccionar y mejorar el proyecto de reconstrucción nacional”, sostuvo.

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición. En la imagen, el diputado Héctor Ulloa. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    En esa misma línea, el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, fue categórico y apuntó que la bancada “no se va a sumar a ninguna mala estrategia que apunte a obstruir el debate democrático de la reforma que estamos debatiendo durante estos días”.

    Al igual que Ulloa, el parlamentario señaló que presentarían una “suma de propuestas” que apunten a perfeccionar la megarreforma recientemente aprobada de forma general en la Comisión de Hacienda.

    “Nos preocupan, por supuesto, la clase media, las pymes, los adultos mayores, el recorte de los beneficios sociales. Y en esa lógica es que vamos a hacer las indicaciones necesarias, no para obstaculizar, sino que para perfeccionar esta propuesta”, apuntó Bianchi.

    Con todo, advirtió que “la estrategia del gobierno es rechazar todas las indicaciones, declararlas todas inadmisibles y no permitir que podamos colegislar”

    Bancada de independientes-PPD se desmarca del “tsunami” de indicaciones planteado por la oposición. En la imagen, el diputado Carlos Bianchi. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

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