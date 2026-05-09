Más de 100 pasajeros enferman por brote de norovirus en crucero que zarpó desde Florida

Más de 100 pasajeros y miembros de la tripulación resultaron afectados por un brote de norovirus a bordo del crucero Caribbean Princess, que había zarpado desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, informaron autoridades sanitarias de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), al menos 102 pasajeros y 13 tripulantes presentaron síntomas asociados al virus gastrointestinal durante el viaje de 14 días por el Caribe oriental.

Entre los principales síntomas reportados se encuentran vómitos y diarrea, característicos del norovirus, una enfermedad altamente contagiosa que suele propagarse rápidamente en espacios cerrados como cruceros.

El barco, operado por la compañía Princess Cruises, partió el pasado 28 de abril desde Fort Lauderdale y transportaba a más de 3.100 pasajeros y 1.100 miembros de la tripulación.

Más de 100 pasajeros enferman por brote de norovirus en crucero que zarpó desde Florida

Frente al brote, la empresa activó protocolos sanitarios que incluyeron el aislamiento de las personas afectadas, el refuerzo de las medidas de limpieza y desinfección y la toma de muestras para análisis.

“Rápidamente desinfectamos todas las áreas del barco y añadimos medidas sanitarias adicionales durante el viaje”, señaló Princess Cruises en una declaración recogida por medios estadounidenses.

La compañía además indicó que, una vez que el crucero arribe a Port Canaveral, en Florida, el próximo 11 de mayo, la embarcación será sometida a una limpieza y desinfección integral antes de iniciar un nuevo recorrido.

El caso corresponde al segundo brote de norovirus registrado este año en un crucero de Princess Cruises. En marzo pasado, otro brote afectó al barco Star Princess, donde más de 190 personas enfermaron durante una travesía por el Caribe occidental.