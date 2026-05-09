Otra polémica en Europa: Aubameyang es apartado del Olympique de Marsella por rociar con un extintor a trabajador del club

Pierre-Emerick Aubameyang fue castigado por rociar con un extintor a un trabajador del Olympique de Marsella. Foto: OM_Officiel (X).

Una nueva polémica se vivió en el fútbol europeo. Pierre-Emerick Aubameyang protagonizó un incidente que lo marginó del Olympique de Marsella. El gabonés roció con un extintor a un trabajador del club, según informó L’Équipe. El delantero de 36 años fue apartado y quedó fuera de la convocatoria para el crucial duelo ante el Le Havre.

El incidente ocurrió la noche del pasado jueves, en La Commanderie, la ciudad deportiva del equipo galo. Conforme a lo señalado por el citado medio, el futbolista venía realizando varias acciones con el objetivo de animar a sus compañeros.

Aubameyang había generado desorden en varias habitaciones hasta que vino el hecho que colmó la paciencia. Tomó un extintor y roció a Bob Tahri, quien estaba encargado de que se cumpliera el toque de queda de los futbolistas.

El gabonés lo roció a él, su cama y sus pertenencias personales. El trabajador alertó rápidamente a la dirección deportiva, que emplazó al jugador al día siguiente.

Fuera de un duelo crucial

Aubameyang, arrepentido, pidió disculpas por lo sucedido. Sin embargo, el club actuó con firmeza y le aplicó una sanción disciplinaria. El gabonés quedó fuera de la convocatoria para el encuentro ante el Le Havre, pese a que es un encuentro crucial para las aspiraciones del Marsella.

A falta de dos jornadas para el cierre de la Ligue 1 (Stade Rennais es el otro duelo), el club necesita sumar para alcanzar la clasificación a algún torneo internacional, en una temporada que ha estado lejos de cumplir con las expectativas. Por ahora, es séptimo y está a un punto de Conference, a tres de Europa League y cinco de la ronda previa de la Champions.

De hecho, se trata de un nuevo episodio controversial en les Phocéens, que a mitad de temporada decidieron traspasar a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe por una pelea. El incidente es un reflejo de la crisis deportiva e institucional del año.