Vicente Rojas: “Me ha tocado pasar por muchas cosas para llegar acá al Giro de Italia”

Vicente Rojas (24) vive un sueño. En 2023, llegó a Europa para integrar el equipo español amateur Supermercados Froiz. Y este viernes, tres años después, debutó en el Giro de Italia como parte de Bardiani, un team profesional italiano, convirtiéndose en el segundo chileno en participar después de Carlos Oyarzún (2011). La tradicional prueba tuvo su primera etapa entre las ciudades búlgaras de Nessebar y Burgas.

¿Cuáles son sus sensaciones al participar en su primer Giro?

El miércoles de la semana pasada me dijeron que iba a participar después de haber competido en el Tour de los Alpes, que fue una especie de selectivo para ver quién corre. Un poco, a lo vieja escuela. No es la preparación ideal, pero el equipo funciona así. Como me fue bien, no me tomó por sorpresa.

¿Cómo es su experiencia de vivir del ciclismo en Europa?

Es soñado, es algo que se me metió en la cabeza cuando empecé en el ciclismo. Ha sido un camino largo, pero he ido paso a paso: llegué a Europa, corrí en semiprofesionales, pasé a profesionales, hasta ahora. Así, estoy consiguiendo más objetivos y construyendo sueños que tengo.

¿Y cuáles son esos sueños?

Más que nada, a mí me gusta el ciclismo, me gusta entrenar. Para mí, poder vivir de esto, que mi trabajo sea levantarme y tener que ir a entrenar todos los días, ya es un sueño cumplido. Y lo vivo todos los días. Luego, está la competencia. Me gusta estar de los primeros; es lo que me gusta del ciclismo; ser competitivo, jugar a ganar. Es muy, muy difícil ganar en este ciclismo, pero cada año va a acercarme más a eso. Ese es mi sueño, obviamente tener alguna victoria en el circuito UCI.

¿Cuál es el objetivo de su equipo para este Giro?

Lo principal es acabarlo. El objetivo del equipo obviamente es cazar etapas, que es muy, muy difícil. Siempre sucede cada cierto año que un equipo pequeño gana etapas. Y si no, estar entre los 10 primeros también es un muy buen logro en la etapa, por el tema de los sponsors y por los puntos para el equipo, ya que en el ciclismo moderno se corre mucho por los puntos: y mientras más cerca del primero, más puntos para la clasificación del ranking de equipos.

¿Qué tal es su vida en Europa?

El equipo es italiano y yo vivo en Benidorm, España. La condición que ponen es vivir cerca de algún aeropuerto. En este caso, estoy cerca del de Alicante. Y ha sido una muy bonita experiencia, también un sueño. Cuando hay días en que estoy cansado, me lo recuerdo y me da un subidón de motivación y ganas. Vivir en España es un sueño muy lindo. Además, donde vivo, acogen muy bien a los latinos y a los ciclistas.

¿Está lejos de su familia?

Yo vivo solo, arriendo un departamento, pero mi mamá vive en Pamplona desde el 2019. Yo estoy acá desde 2023 y ella para mí es un pilar. Aunque no la he visto todos los meses, sé que la tengo cerca y eso me hace sentir bien.

¿Qué ha aprendido en este tiempo en la alta competencia?

Cada año aprendo más a ser un deportista profesional, y llevar una vida en equilibrio. Porque los excesos no son llevaderos en el tiempo, incluso el de disciplina; a ser obsesionado, me refiero. Eso te puede llevar también a explotar mentalmente y no lo puedas llevar en el tiempo. Pero he aprendido a vivir siendo un ciclista profesional. Al final es mucha cabeza, mucha psicología para poder llevar la presión. Pasas muchas horas solo, este es un deporte muy solitario. Entrenas todos los días solo, hay muchas cosas a mejorar, la cabeza maquinea mucho y hay que saber tenerla firme; tenerla fuerte y tener confianza en uno mismo.

¿Tiene algún pasatiempo?

Sí, tengo una constante búsqueda de pasatiempos durante el día, pero el principal para mí es salir a entrenar y luego en las tardes descansar. Ahí veo películas, voy a caminar un poco, voy a tomar un café a los bares de aquí de España, juego en el computador, pero lo que más me llena del día es poder entrenar.

¿Cuándo se dio cuenta de que tenía talento para el ciclismo?

Siempre hice muchos deportes, fui muy inquieto y jugué fútbol. Pero a los 14 años tomé la bicicleta por primera vez y me metí en las competencias, porque siempre me ha gustado competir y sentir la adrenalina y las sensaciones que da la competencia. Ya, a los 15 o 16 años, empecé a ganar en mi categoría y a soñar en grande, como vivir en Europa.

Igualmente, si se mira en perspectiva, no es tanto tiempo el que lleva en el ciclismo y ha conseguido muchas cosas.

Claro, a diferencia de otros competidores que empiezan a los seis o siete años, yo empecé tarde en el ciclismo.

Imagino que después del Giro le interesa poder competir en las otras grandes vueltas...

Ya estamos en la primera y me ha tocado pasar por muchas cosas para llegar acá al Giro. Así que voy a vivir también esta carrera en diferentes pasos, son tres semanas, y quiero vivir una a una las etapas y correr la carrera.