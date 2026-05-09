Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming
Los clubes se miden en Anfield por la Fecha 36 de la Premier League.
Este fin de semana Liverpool juega de local y recibe a Chelsea en el marco de la Fecha 36 de la Premier League.
Los Reds se presentan tras perder por 2-3 ante el Manchester United, por lo que van por una victoria que les permita mantener su posición en la tabla.
Por su parte, los Blues vienen de caer por 1-3 ante Nottingham Forest y arrastran una racha de recientes derrotas.
Cuándo juega Liverpool vs. Chelsea
El partido de Liverpool contra Chelsea es este sábado 9 de mayo, a las 7:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Chelsea
El partido de Liverpool contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.
Además, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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