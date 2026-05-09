Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Chelsea en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @liverpoolfc

Este fin de semana Liverpool juega de local y recibe a Chelsea en el marco de la Fecha 36 de la Premier League.

Los Reds se presentan tras perder por 2-3 ante el Manchester United, por lo que van por una victoria que les permita mantener su posición en la tabla.

Por su parte, los Blues vienen de caer por 1-3 ante Nottingham Forest y arrastran una racha de recientes derrotas.

Cuándo juega Liverpool vs. Chelsea

El partido de Liverpool contra Chelsea es este sábado 9 de mayo, a las 7:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Chelsea

El partido de Liverpool contra Chelsea se transmite en el canal ESPN .

Además, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.