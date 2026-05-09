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    El libro recomendado: el pensamiento situado de Alia Trabucco Zerán frente a las grietas del presente

    En su primer volumen de ensayos, la autora de Limpia explora cómo las palabras construyen y borran realidades. Una quincena de textos que cruzan la memoria familiar con los grandes dilemas contemporáneos, desde el feminismo hasta la cuestión palestina.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Las Otras

    Alia Trabucco Zerán

    Lumen

    Si algo dejaba entrever la premiada escritora Alia Trabucco Zerán en sus libros (las novelas La resta, la extraordinaria Limpia y el volumen de no ficción Las homicidas), es una capacidad ensayística muy clara y a la vez muy literaria, preocupada del cómo usar el lenguaje. Por eso es que Las Otras es un volumen tan necesario como esperado. Se trata de una quincena de textos trenzados con agudeza, donde la escritura fina y sugerente que la caracteriza se pone al servicio de una exploración profunda del presente. A partir de experiencias personales, recuerdos familiares, lecturas y vivencias, Trabucco cuestiona el mundo contemporáneo. Aborda los dilemas del feminismo, lo queer, la cuestión palestina (vinculada a sus ancestros maternos), el cuerpo, los neofascismos, la circulación de imágenes en el mundo virtual y la memoria de los ancestros. Todo ello converge en un tema central: el poder de las palabras y su disputa. La autora reflexiona cómo el lenguaje construye realidades, hiere, borra o visibiliza. Todo desde un pensamiento situado que no pretende objetividad, sino más bien la densidad de una postura en el mundo. Pasa de lo íntimo (su estrabismo como metáfora, la historia familiar) a lo colectivo (el golpe de Estado, el fracaso constituyente, Palestina), invitando a mirar distinto, a incomodarse y a seguir pensando. Incluso reflexiona sobre el Derecho -su formación de origen-, pone en cuestión su dimensión lingüística y cómo se fue formando la especialización en Derechos Humanos precisamente gracias a la creación de un lenguaje. No ofrece respuestas cerradas, sino preguntas que provocan, raspan y activan. Es una invitación a repensar el mundo desde el lenguaje.

    Más sobre:LibrosLTSábadoLas OtrasAlia Trabucco ZeránLumenLibros Culto

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