Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene su próximo desafío este sábado, donde recibe a Espanyol por la Fecha 35 de LaLiga.

Lo locales vienen de superar a Real Sociedad por la cuenta mínima y buscan escapar de la zona de descenso, mientras que los visitantes cayeron anteriormente por 0-2 ante el Real Madrid.

Cuándo juega Sevilla vs. Espanyol

El partido de Sevilla contra Espanyol es este sábado 9 de mayo, a las 10:15 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Espanyol

El partido de Sevilla contra Espanyol se transmite en el canal DSports de DirecTV.

Además, la cobertura online del compromiso se encuentra en la plataforma DGO.