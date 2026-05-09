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    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming

    El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va por una nueva victoria en LaLiga.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram

    El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene su próximo desafío este sábado, donde recibe a Espanyol por la Fecha 35 de LaLiga.

    Lo locales vienen de superar a Real Sociedad por la cuenta mínima y buscan escapar de la zona de descenso, mientras que los visitantes cayeron anteriormente por 0-2 ante el Real Madrid.

    Cuándo juega Sevilla vs. Espanyol

    El partido de Sevilla contra Espanyol es este sábado 9 de mayo, a las 10:15 horas de Chile.

    Los locales reciben a su rival en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Espanyol

    El partido de Sevilla contra Espanyol se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online del compromiso se encuentra en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaEspanyolSevilla - EspanyolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmiteAlexis SánchezSánchezGabriel SuazoSuazo

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