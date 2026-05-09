Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Espanyol en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va por una nueva victoria en LaLiga.
El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene su próximo desafío este sábado, donde recibe a Espanyol por la Fecha 35 de LaLiga.
Lo locales vienen de superar a Real Sociedad por la cuenta mínima y buscan escapar de la zona de descenso, mientras que los visitantes cayeron anteriormente por 0-2 ante el Real Madrid.
Cuándo juega Sevilla vs. Espanyol
El partido de Sevilla contra Espanyol es este sábado 9 de mayo, a las 10:15 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Espanyol
El partido de Sevilla contra Espanyol se transmite en el canal DSports de DirecTV.
Además, la cobertura online del compromiso se encuentra en la plataforma DGO.
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