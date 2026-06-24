Ya van cinco selecciones eliminadas: Panamá cae ante Croacia y dice adiós al Mundial 2026

Panamá dice tempranamente adiós a la Copa del Mundo. Los centroamericanos dieron dura pelea ante Croacia, pero una desinteligencia permitió el triunfo 1-0 de los europeos, resultado que los pone en carrera y refrenda la eliminación de los Canaleros.

Tras la derrota ante Ghana, los americanos tomaron sus recaudos ante el potente cuadro europeo. Cerraron dos líneas de manera compacta y dejaron a Fajardo -reemplazante de Cecilio Waterman- como único hombre en punta.

Una postura que sorprendió a los dirigidos de Zlatko Dalic, quienes no encontraban los espacios para llegar de manera fluida. Ante esa resistencia, se vieron obligados a levantar la pelota, pero sus infructuosos centros no lograban convertirse en verdaderas acciones de riesgo.

Panamá defendía con orden, pero tampoco pasaba grandes aperturas. Al contrario, después de los 20 minutos, comenzaron a hacer su juego y utilizaron la velocidad de sus carrileros para complicar a los croatas. Así quedó de manifiesto a los 22’, cuando una gran subida de Cristian Martínez en la derecha terminó en un leve remate a las manos del golero Dominik Livakovic.

En la siguiente, las intenciones de los americanos fueron más patentes, cuando el cabezazo de José Luis Rodríguez dio en el travesaño tras un leve roce en Livakovic, situación que refrendaba los mejores pasajes del equipo bioceánico que se aprovechaba de la impericia balcánica.

Solo en el final de la primera parte, Croacia logró acercarse con claridad, después de que el portero Orlando Mosquera sacara de emergencia el remate de Baturina.

Cambio de libreto

Pero los croatas reaccionaron a tiempo el ingreso de Ante Budimir entregó mayor volumen ofensivo y no tardó en justificar su presencia. A los 54’, una gran jugada en la derecha entre Marco Pasalic y Josip Stanisic permitió en el centro de este último jugador, el cual rescató el recién ingresado convirtió en gol.

Incluso, el mismo Pasalic tuvo la oportunidad de anotar el segundo, instantes más tarde. El volante corrió 40 metros en soledad, pero perdió la batalla ante el arquero Mosquera. Si bien le quedó el rebote, su remate se fue a las nubes.

Panamá se puso a tiro de empate. A los 68’, Michael Murillo tuvo una doble oportunidad de anotar, pero en ambas perdió ante Livakovic. En la jugada siguiente, el meta croata volvió a salvar su arco, ahora frente al cabezazo de Carlos Harvey.

En el final del duelo, ya con Waterman en cancha, los europeos supieron mantener su ventaja para llegar con opciones al duelo ante Ghana. Los Canaleros, en tanto, se convirtieron en el quinto equipo eliminado después de Haití, Turquía, Jordania y Túnez.