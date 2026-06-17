Julio Dely Valdés, leyenda de Panamá: “Cecilio Waterman es un jugador clave en nuestra selección”

Julio César Dely Valdés es por lejos el mejor jugador de la historia del fútbol de Panamá. Además, fue entrenador de los Canaleros que debutan en el Mundial 2026 frente a Ghana. Desde Estados Unidos, el exatacante analizó al cuadro centroamericano con El Deportivo y advirtió que “la gran debilidad de este equipo está en su actitud”.

¿Cómo ve a Panamá para esta Copa del Mundo?

Quedó enmarcado en un grupo muy duro con Inglaterra, Croacia y Ghana. En Rusia fue la primera vez, estábamos todos felices porque íbamos a nuestro primer Mundial, pero en esta ocasión veo madurez en los jugadores. Hay seis, siete futbolistas que repiten del Mundial de Rusia. Veo otra dinámica. Los jugadores tienen una mentalidad distinta.

¿Qué análisis hace del grupo?

Croacia fue finalista en el 2018 y en los últimos mundiales siempre llega entre los cuatro primeros. Ghana también es un equipo que da mucha pelea en las Copas del Mundo y el 90% de su plantel milita en las mejores ligas. Inglaterra siempre se mantiene allí entre las mejores cuatro o cinco del mundo en el ranking FIFA.

¿Cuáles son las grandes fortalezas de esta selección de Panamá?

Lo que más destaco es la unión que hay como grupo, muy es sólido y eso es fundamental en un proceso. Luego se refleja a la hora de estar en el campo, de jugar los partidos. Se ha formado una familia ahí dentro del ambiente y es una fortaleza enorme. Después, la mayoría están en buenas ligas. Hay experiencia, hay madurez, muchos repiten.

¿Y cuál es su gran debilidad?

Ellos mismos, su actitud. A ver, yo creo que cuando se ha jugado esta eliminatoria, la fase final, el tramo final no fue fácil. No se empezó bien en septiembre, se mejoró mucho en octubre y luego se culminó muy bien en noviembre. Pero yo pienso que ellos mismos se dieron cuenta de que cuando ponen los pies en la tierra, en la misma sintonía, se fortalecen.

Julio Dely Valdés analiza a Panamá.

¿Cuáles son las grandes figuras de Panamá?

Los jugadores más representativos son Adalberto Coco Carrasquilla, que es un centrocampista que en los últimos años ha tenido un nivel altísimo en la selección y en los clubes donde ha jugado. Amir Murillo, que juega en Europa, que jugó en Marsella y ahora está en el Besiktas de Turquía. Joel Bárcenas, que juega en México también, está a un buen nivel.

¿Qué opina de Cecilio Waterman, quien juega en Universidad de Concepción de Chile?

Waterman ha tenido protagonismo en partidos importantes de la selección, marcando goles importantísimos, es un jugador clave de este equipo. En la delantera también está José Fajardo, quien ha sido uno de los jugadores más criticados, pero siempre ha metido goles importantes. En la zona defensiva son jugadores que están teniendo muy buen nivel en sus clubes. Ariel Andrade en Austria, José Córdoba del Norwich City de la Championship de Inglaterra. Y luego también está el portero Kuti Mosquera. Tenemos un equilibrio dentro de la plantilla.

¿A qué selección ve como la gran favorita al título?

Veo fuerte, fuerte a tres selecciones: España, Portugal y Francia; todas a un gran nivel. No sé si en ese orden, pero yo creo que entre esas tres estará la campeona del mundo. Si me tengo que definir por una sola, me gustaría que fuese España.

¿A quién ve como la gran figura de este mundial?

Bueno, Lamine Yamal ha hecho una temporada enorme, ojalá que se recupere bien y que pueda estar a un gran nivel, porque una Copa del Mundo representa un desafío completamente diferente, es muy exigente, es muy exigente. Pero Lamine tiene una cosa buena, que todavía es muy joven. Pero ojo con Francia, que tiene Ousmane Dembélé, que está cerrando bien la temporada, también Mbappé que está jugando a un buen nivel también.

¿Usted estará en el Mundial?

Claro que sí, estaré con Telemundo de Estados Unidos, en otro rol obviamente. Es una oportunidad importante para mí, porque me encantaba la idea de estar allí.