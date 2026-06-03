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    La reacción de Cecilio Waterman a su lámina del álbum de Norteamérica 2026

    Universidad de Concepción compartió el registro en el que el panameño le entrega una de las figuras a sus compañeros del Campanil.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cecilio Waterman autografió su lámina del Mundial antes de partir a la concentración de Panamá. pc

    La selección de Panamá se alista para su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 que arranca en algunos días más. Uno de los seleccionados de la escuadra canalera es Cecilio Waterman, atacante de Universidad de Concepción.

    El delantero fue confirmado a finales de mayo, siendo su último partido junto a los penquistas el que animó contra Ñublense antes de emprender el rumbo hacia la concentración. De hecho, ya sumó minutos en el amistoso contra Brasil en el que terminaron cayendo por 6-2 contra la Verdeamarela.

    Claro que el ánimo del ariete antes de dejar a Universidad de Concepción estaba en todo lo alto. Aquello se manifestó también al momento de compartir con sus compañeros de club el momento en el que vio su lámina del álbum del Mundial.

    La secuencia, difundida por las redes sociales del Campanil, muestran a Waterman entregando la figura como recuerdo. “Fírmala por delante, en la cara más que nada”, le señaló Agustín Urzi.

    Hay que salir aquí. No importa la carucha. Está mundial está carucha”, respondió bromeando Waterman, desatando las risas de los presentes.

    Ahora, la selección panameña enfrentará dos nuevos partidos preparativos. Este miércoles chocarán contra República Dominicana y el sábado se medirán contra Bosnia y Herzegovina antes de comenzar a preparar su debut en la Copa.

    Panamá es parte del Grupo L de Norteamérica 2026 y su debut será el 17 de junio contra Ghana en Toronto. En esa misma ciudad enfrentarán a Croacia el día 23 para luego cerrar la fase grupal contra Inglaterra, en Nueva York, cuatro días más tarde.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026Cecilio WatermanPanamá

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