“Este estadio tiene todo; depende de Conmebol”: O’Higgins defiende la localía en Rancagua en la Copa Sudamericana ante Boca

O’Higgins inició las gestiones para recibir a Boca Juniors en el estadio El Teniente de Rancagua por la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana. Desde la dirigencia celeste explican que el principal obstáculo para albergar el compromiso es el aforo exigido por la Conmebol, pero que el recinto cumple con el resto de las condiciones para organizar el encuentro.

Según el Manual de Clubes, los estadios desde esta ronda deben cumplir con una capacidad mínima de 20.000 espectadores. El reducto de la Sexta Región tiene un aforo máximo de 14.087.

El cuadro rancagüino enfrentará al equipo argentino. La ida está programada para la semana del 22 de julio en La Bombonera, mientras que la revancha se disputará durante la semana del 29 de julio. O’Higgins llegó a esta instancia luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo C. El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio terminó por detrás de Sao Paulo y superó a Millonarios de Colombia y Boston River de Uruguay.

Boca Juniors, en tanto, arribó a los playoffs tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores. El cuadro xeneize finalizó por debajo de Universidad Católica y Cruzeiro, pero por encima de Barcelona de Ecuador, resultado que le permitió ser promovido al torneo subcontinental.

O'Higgins busca mantener su localía en Rancagua. Foto: @udechile

Ante la posibilidad de enfrentar a uno de los clubes con mayor convocatoria del continente, en O’Higgins buscan que el encuentro se dispute en Rancagua y no en otro estadio. Para ello, la institución prepara una solicitud formal ante la Conmebol. Matías Ahumada, uno de los propietarios del club, explicó que la principal limitación. “El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo”, señaló.

El dirigente sostuvo que la decisión final dependerá de la evaluación que realice la entidad sudamericana respecto de una eventual excepción reglamentaria. “Ahora depende de Conmebol que te digan. Esta solicitud puede ver eso”, indicó.

En esa línea, Ahumada confirmó que el club ya trabaja en la presentación de los antecedentes necesarios para intentar conseguir la autorización. “Hay que prepararla (la solicitud) esta semana. Tenemos a favor el tiempo, tenemos dos meses”, afirmó.

El estadio El Teniente ha sido sede habitual de competiciones internacionales en los últimos años. El recinto ha albergado partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana e incluso encuentros de la Roja, además de ser uno de los estadios utilizados durante la Copa América de 2015 y el Mundial Sub 20 de 2025.

Con cerca de dos meses antes de la disputa del encuentro de vuelta, en Rancagua confían en que existe margen suficiente para que la solicitud sea revisada. Por ahora, la localía para el duelo frente a Boca Juniors sigue sujeta a la resolución que adopte el organismo que preside Alejandro Domínguez.