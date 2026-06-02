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    ¿Para borrar el recuerdo de la UC? La drástica medida de Boca Juniors en La Bombonera tras la derrota ante los cruzados

    Los xeneizes someten a su cancha a intensos trabajos. En la Copa Sudamericana enfrentarán a O'Higgins.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Boca y la UC, en La Bombonera (Foto: Photosport) FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Boca Juniors aún no digiere la gran decepción que ha sufrido en esta temporada. La caída frente a Universidad Católica, en La Bombonera, dejó al equipo xeneize al margen de la Copa Libertadores, el torneo que los transandinos suelen privilegiar como objetivo.

    El revés terminó emparejando al equipo transandino con otro equipo chileno. O’Higgins será el rival de la escuadra azul y amarillo en la Copa Sudamericana, el premio de consuelo para los equipos que caen desde el principal torneo continental a nivel de clubes.

    ¿Para borrar el recuerdo de la UC? La drástica medida de Boca Juniors en La Bombonera tras la derrota ante los cruzados

    El club que preside Juan Román Riquelme toma una medida drástica que, en la práctica, busca borrar, en parte, el mal recuerdo: la remoción del césped del mítico campo de juego.

    La cancha fue intervenida con maquinaria pesada y se realizarán trabajos profundos, con la finalidad de facilitar la resiembra de pasto. La intención, naturalmente, es que quede en óptimas condiciones para los próximos compromisos tanto a nivel local como internacional.

    Los trabajos en La Bombonera. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    El club transandino tiene tiempo de sobra para el trabajo en su cancha: no volverá a competir hasta fines de julio, precisamente en el choque ante el equipo rancagüino.

    La búsqueda

    Las labores comenzaron por la zona más cercana a los palcos, en la que la falta de luz solar suele dificultar el crecimiento del césped.

    El plantel xeneize tiene algunos días de descanso. En tanto, la dirigencia está abocada a la búsqueda de un nuevo entrenador, después de la salida de Claudio Úbeda, quien dejó el puesto después del fracaso en el torneo continental.

    La lista de candidatos para el puesto es amplia. Néstor Lorenzo, Antonio Mohamed y Mariano Herrón figuran como primeras opciones. En una segunda línea, aparecen Ricardo Zielinski, Rubén Darío Insúa y y Gustavo Costas.

    Más sobre:Boca JuniorsBocaLa UCCopa SudamericanaO'HigginsFútbolFútbol Nacional

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